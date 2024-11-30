行人違規過馬路遭撞　騎士挨罰7200元結局逆轉免罰

記者黃翊婷／綜合報導

騎士阿豪（化名）去年11月間騎車行經彰化縣田尾鄉中山路二段某路口，因行人違規過馬路，他閃避不及發生碰撞，挨罰7200元罰鍰。台中高等行政法院法官審理之後認為，事發當下阿豪只有1秒的反應時間，加上天色昏暗、工程護欄阻擋視線等因素，顯然已經沒有迴避的可能，最終採信他的說詞，裁定撤銷原處分。

▲阿豪與違規過馬路的行人發生碰撞。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪去年11月間騎車行經彰化縣田尾鄉中山路二段某路口，因有「汽車駕駛人有違反44條第2項規定之情形，因而肇事致人受傷」的違規行為，被裁處7200元罰鍰、吊扣駕駛執照12個月，還要參加道路交通安全講習。

阿豪不滿提出行政訴訟並表示，當時他是依據交通號誌燈指示行駛，反而是行人無視號誌燈違規穿越馬路，他閃避不及發生碰撞，整個過程反應時間不到1秒鐘，行人僅挨罰500元，他卻挨罰7200元罰鍰、吊扣駕駛執照12個月，顯然違反責罰相當原則。

交通部公路局台中區監理所則認為，汽機車駕駛人行經路口本應禮讓行人先行，縱使行人違規，仍有避讓義務，阿豪當時未減慢車速、留意車前狀況，導致事故發生，違規事實明確，依法裁罰並無不妥。

不過，台中高等行政法院法官檢視相關證據之後認為，事發路口正好有修建工程，騎士有部分視線會受到護欄阻擋，加上當時天色昏暗，阿豪從看見行人到停下，需要的反應時間顯然會比一般平均所需的1.5秒還長，況且他也無法預料到會有行人違規穿越馬路，客觀上他已經沒有迴避結果發生的可能。

法官指出，在這起事故中，主觀上難認阿豪有任何故意或過失行為，自然不能對他追究不禮讓行人的責任，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。