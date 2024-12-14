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貨車駕駛突開門往後看3秒　挨罰1.8萬元辯故障仍慘輸

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿龍（化名）今年5月間開著小貨車行經台中市區時，突然打開左側車門並往後看，全程大約3秒鐘，因而挨罰1.8萬元。雖然阿龍聲稱當時是因為車門故障才會這樣做，但台中高等行政法院法官仍認定他的行為屬於危險駕駛，日前裁定駁回。

小貨車,貨車,開車,車（圖／CFP）

▲阿龍因為突然打開車門3秒鐘，遭檢舉挨罰1.8萬元。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，阿龍今年5月間駕駛一輛自用小貨車外出，行經台中市區時，突然打開車門並往後看，因而遭到民眾檢舉，後續被警方依法開罰1.8萬元罰鍰，還要參加道路交通安全講習。

阿龍不滿裁處結果，決定提出行政訴訟，他強調，當時因為車門故障會自己打開，他只好一手拉著車門，一手抓著方向盤，然後趁兩邊都沒有車的時候，把車門重新打開，再往路邊停靠，並通知修車廠。

不過，台中高等行政法院法官當庭檢視採證影片，發現阿龍確實曾打開車門並往後看了大約3秒鐘，一般正常駕駛汽車的方式，是要以雙手握住方向盤，阿龍當時的動作勢必只有一隻手能操控方向盤，加上他往後看的時候，根本無法掌握前方路況，容易因為其他非預期因素的介入，而導致車禍事故發生，因此認定他的行為屬於危險駕駛。

至於阿龍主張車門故障的部分，法官表示，雖然他有提出維修單據為證，但在行駛途中發現車門故障，應該立即遠離車道並採取其他必要措施，他不但沒有這麼做，反而在故障未排除的時候繼續駕駛，況且當時的路況並非不能容許他將車子靠路邊暫停，他卻選擇先開門往後看。

法官認為，阿龍的行為顯然已經讓他無法專注於車前狀況，倘若當時有緊急狀況發生，他勢必難以做出反應，縱使不是故意的，也難認全無過失之責，最終裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。

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