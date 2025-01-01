韓國瑜率團訪美前　賴清德將邀喝咖啡：盼朝野可合作

▲總統賴清德發表元旦談話並受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

今天是2025年元旦，總統賴清德稍早參加完總統府前升旗典禮後，隨即在總統府發表元旦談話，並開放媒體提問。針對媒體提及朝野嚴重對峙、僵局如何化解時，賴清德表示，自己已經派立法院長韓國瑜擔任特使團長，與各黨團代表前往美國參加川普總統就職典禮，而出發之前，他打算邀請朝野特使團一起來總統府喝咖啡聊一聊。

賴清德表示，身為總統的重要工作，是團結朝野，化解分歧，這個方式可以很多元，例如他邀請韓國瑜院長前往美國參加川普總統就職典禮，也打算在代表團啟程之際，邀請大家來總統府喝咖啡，希望未來可以合作。

對於財劃法、選罷法、憲訴法三讀，賴清德指出，他所提的「更大的民主」，是指第一，一定要守護民主憲政體制，行政院依照憲法，有向立法院提出覆議的權力，提供立法院再次審視機會，憲政機關也有權力提出釋憲，讓司法院憲法法庭作出判決維護憲政秩序，明確憲政份際，再次鞏固民主憲政體制；另外，民主，就是人民作主，人民才是國家主人，因此針對立法院通過的法案，人民有選舉、 罷免、創制、複決，展現當家作主的精神，這就是他說的更大民主力量。

賴清德表示，新的一年，他希望朝野可以深刻體認，台灣當前外有強權威脅，內有諸多挑戰要面對，衷心期盼，朝野可以團結和諧，為國家生存發展，為社會安定與經濟持續進步努力。