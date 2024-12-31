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柯文哲自爆收押時「4大特殊待遇」　離開舍房會有人先喊：迴避

▲▼柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜滯留日本遭通緝。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自陳思宇臉書）

▲柯文哲（左）在接押庭聲稱昔日隨行秘書「橘子」許芷瑜（右）是「愛玩的小朋友而已」。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自陳思宇臉書）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲被控在京華城容積率等案涉犯貪污等罪嫌，前天（29日）經台北地院第2度召開起訴移審接押庭，被裁定交保7000萬元仍免續押，台北地檢署今（31日）再度抗告，理由之一包括尚未到案的「橘子」許芷瑜，是幫柯處理私密行程與處理財務的重要角色，絕非柯所稱僅為「愛玩的小朋友」。

北檢今年（2024年）8月27日拘提欲出境被擋下的台北市議員應曉薇，開啟偵辦京華城等案序幕，偵辦期間共聲押禁見柯文哲與應曉薇、威京集團主席沈慶京等共7人獲准，期間發現許芷瑜在8月27日剛回國、同月29日立刻又出境，且30日搜索查扣1張被撕碎的柯文哲親筆紙條，寫著要「Orange」出國等字句。

檢方透過多方管道試圖要許芷瑜回國應訊未果，今年10月25日對她發布通緝並註銷她的護照，本月（26日）起訴移審時，檢方把許女也列為請求繼續羈押禁見柯文哲的事由之一，指許女為在逃共犯、有勾串滅證之虞，但承審合議庭認為檢方沒說清楚許女所涉案情到底是哪些，裁定柯交保3000萬元。

檢方抗告獲高院發回更裁，北院合議庭29日重開接押庭時，檢方主張這張被撕碎紙條內容的字面解釋，就是柯文哲知道「事情大條」、要許芷瑜趕快出國，檢方沒誣賴柯，柯卻說紙條是隨手寫的、沒什麼意思，這種說法「只有支持者會接受」。

檢方指許芷瑜是柯文哲隨行秘書，不僅管錢，更穿針引線安排柯私訪沈慶京，包括柯涉當面收沈1500萬元，許女被查扣手機透過鑑識軟體解讀出許多這類行程，許女就是柯與沈的聯繫窗口，許女更提醒柯在媒體報導的風口浪尖，別跟沈碰面，許女的男友證稱許女出國原因就是不想被問話。

審判長為此反覆訊問柯文哲知不知道許芷瑜現況，柯岔題表示台北看守所執行他的羈押禁見做得很徹底，他的舍房周邊只有他那間有住人，他要離開舍房還有人先喊「迴避」、他才能走出來，出入都走獨立通道，坐囚車也是他1個人等等。

柯文哲表示「到底有何證據證明我知道她（許芷瑜）回國，她（案發）2個月前就出國念語言學校，我再沒見過她」，柯反問檢方到底懷疑許女什麼事，「她就是1個愛玩的小朋友而已！說她是地下主席、是大帳房，被說成這樣，誰都不敢回來！」

審判長立刻追問「她（許芷瑜）的護照被註銷，1個愛玩的小朋友，怎能滯留日本不回來？」柯文哲答稱不知道細節，但他知道許女以前1年去日本超過10次。

合議庭開完第2次接押庭，29日再度裁定柯文哲交保，將保證金提高到7000萬元，裁定理由提到許芷瑜的部分，仍認為同案沒有任何證人指出許女涉案情節。檢方今（31日）傍晚第2度抗告，新增臚列柯收取證人給的大額現金，均交給許女保管並做後續運用等事證，藉此主張許女涉案角色舉足輕重，有防止勾串必要。

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