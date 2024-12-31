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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

在野黨可立法要錢、縮減權力　黨政人士批：透過立院霸凌其他憲政機關

▲國土計畫法部分條文修正三讀，立法院長韓國瑜落槌通過。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

藍白20日力推《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》修正案三讀通過，但至今僅將憲訴法送抵政院，另外兩法則暫緩送案。黨政人士指出，此舉完全是政治操作，要卡住行政院的救濟手段，以便讓另兩案順利推動。該人士指出，立法院可立法要求政院付更多錢、也能立法縮減司法院的權利，甚至限縮人民權利，形同在野黨透過立法院在霸凌其他憲政機關。

立法院日前通過《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》等法案的修正草案；考量執政團隊對於修法的態度，後續提起行政救濟手段已在意料中。依《憲法》規定，新法修正通過後須移送總統及行政院，若行政院認為法律窒礙難行，可於該決議案送達行政院10日內，移請立法院覆議。

但目前僅有憲訴法送抵府院，行政院預計在明年1月2日提出覆議，但結果也不難猜，應會遭在野黨否決，後續在野黨再將選罷法、財劃法送府院，即便執政團隊有意見，也將面臨大法官員額不足無法召開憲法法庭，此兩案將暢行無阻，執政團隊只能被逼著吞下不合理的修法結果。據了解，目前行政院也擬會對選罷法、財劃法提起覆議。

黨政人士直言，在野黨的行為就是要卡行政院的救濟手段、都是政治考量。此外，若真的拖到1月24日最後一天才把法案送總統府與行政院，依規定政院要在收到法案的10天內提出覆議，等於公務員要過年加班才有辦法完成，「是要逼迫公務員被迫在提起覆議期間內、在農曆年節假日加班？」

「癱瘓中央的施政能力不夠，還要封堵救濟的管道。」黨政人士直言，從從禁伐補償、公糧收購到現在的老服法、就服法，在野黨修法完全沒有顧及世代衝突、只想從中央挖錢，未來中央無法好好執政、救濟管道被堵住、剝奪人民反抗權利。

黨政人士說，總統賴清德上任後逐步要落實選前的均衡台灣承諾，行政院長卓榮泰也推出了六大區域治理方案，這是接下來2、3年台灣的長期政策。但如今，財劃法修法沒有重視「均衡」兩字，導致有錢的縣市更有錢、沒錢的地方只能拿到一點小錢，「但可以幹嘛？不可能叫那些縣市用那一點小錢面對一切，中央還是要幫忙」。

「卓院長再三強調『中央要努力幫忙』，但中央要幫忙的話需要錢。」黨政人士說，主計長陳淑姿也提到，如果國防預算都不動、法定支出也不能動，能動的只有租屋補貼、勞保撥補等計劃性補助等，要刪37％，政府的施政計劃都會受到嚴重影響。

黨政人士直言，現在中央執政遇到的困境，是在野黨不斷挖走中央的錢、司法院的權，立法院可以立法要求付更多錢、也能立法縮減其他憲政機關的權利，甚至限縮人民權利，這是非常危險的狀況，形同在野黨透過立法院在霸凌其他憲政機關。

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