盤點元旦新制　卓榮泰：新一年帶給民眾更多照顧

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（31日）在臉書上以「大發展」加「大照顧」為主軸，和國人分享明年的元旦新制。發言人李慧芝表示，從卓院長所帶領的新內閣團隊上任後，就是以「人」為第一優先，並且非常積極安排各地的訪視行程，最重要的目的，就是要透過實地的參與，走入第一線，傾聽民眾的聲音，了解產業的需要，做為政府政策參考。

李慧芝表示，這段時間以來，卓院長和內閣官員開會時，最常提到的，就是希望閣員們務必要將「照顧」、「發展」這兩大主軸，放在心上，作為推動國家整體施政的主軸，一起朝這樣的目標前進。

李慧芝強調，此次的元旦新制上路，包括明年報稅適用，調高每人不課稅基本生活費用及綜合所得稅免稅額，幫大家減輕負擔，預計約有687萬戶受惠；提升托育人員薪資，試辦13-15歲發放600點文化幣，擴大癌症篩檢補助以及擴大租金補貼至2026年等，都是基於「照顧、發展」雙主軸而推動。



李慧芝表示，卓院長希望在來年的時候，可以透過這些政策的執行，帶給民眾更多的照顧，為台灣帶來更大的發展，讓世界看見台灣，讓國家持續穩健向前。

▼行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君宣傳元旦新制。（圖／行政院提供）

