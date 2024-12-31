金主愛「暴風長高」快超過金正恩！近照曝光　跟老爸手牽手視察

▲金正恩與金主愛手牽手視察。（圖／朝中社）



記者王佩翊／編譯

北韓江原道元山市葛麻半島「名沙十里」海岸觀光開發計畫歷經10年終於建成，預計2025年6月正式對外開放。而金正恩29日也特地帶著女兒金主愛到場視察。從照片可以看到，金主愛又抽高，身高已經快趕上老爸金正恩，兩人時而牽手、時而勾手，感情十分親密，還一起在海邊散步。

根據《朝中社》31日的報導，以東海風景名勝聞名的名沙十里，如今已經建成獨具北韓特色的海岸觀光城市。同時也公開領導人金正恩帶著女兒金主愛，手牽手在場視察的照片。

▲▼兩人手勾手在海邊散步。（圖／朝中社）



事實上，名沙十里在兩韓分裂前就是朝鮮半島的代表觀光地之一。根據資料，這片地區擁有平緩的水域與細緻的白沙灘，長約4至6公里，沙灘沿著兩南山與安邊南大川河岸延展，因而得名「名沙十里」。

金正恩自執政以來，對這項開發項目投入大量精力。早在2018年，北韓在銷毀豐溪里核試驗場時，就曾向南韓及多個外媒記者提及元山葛麻地區，邀請他們參觀該建設。不過受到國際制裁及疫情影響，工程一度中斷，近日這項耗費10年建設的項目才終於完工。

報導指出，名沙十里地區設有多間高級飯店、海水浴場設施，還有體育、娛樂服務、商業以及餐飲設施，是個巨大的度假觀光區。

▲▼北韓新觀光景點「名沙十里」落成。（圖／朝中社，下同）

金正恩29日前往當地視察時表示，這片地區景色壯麗，是舉辦國際性政治文化活動的理想地點。他強調，北韓具備發展觀光業的政治穩定性和制度優勢，並呼籲相關部門積極利用這些有利條件，推動觀光業發展。

此次視察，金正恩也帶著女兒金主愛現身，可以看到許久未出現的金主愛「暴風抽高」，身高已經快趕上爸爸金正恩，兩人還被捕捉到手牽手的畫面，父女感情十分親密。不僅如此，金主愛也勾著老爸的手臂，一起在海邊散步。