陸12月PMI為50.1%　連續3個月擴張

▲山東一處汽車製造廠。（圖／CFP）



文／中央社

中國國家統計局今日公布12月採購經理指數（PMI）為50.1%，比上月下降0.2個百分點，是連續第3個月落在擴張區間。分析指出，數據表明經濟繼續呈現恢復態勢，但面對的壓力較大。

根據中國國家統計局官網，12月PMI為50.1%，比上月下降0.2個百分點；非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數均為52.2%，分別比上月上升2.2和1.4個百分點，三大指數均位於擴張區間，官方表示，企業生產經營活動加快，「經濟景氣水平延續回升向好態勢」。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指出，供需兩端繼續擴張，生產指數為52.1%，比上月下降0.3個百分點，新訂單指數為51.0%，比上月上升0.2個百分點，兩個指數均繼續高於臨界點，「製造業企業生產和市場需求保持擴張」。

第一財經引述中國物流與採購聯合會特約分析師張立群認為，12月製造業PMI指數小幅回落，但仍保持在榮枯線上，表明經濟繼續呈現恢復態勢，但面對的壓力較大。訂單類指數小幅提高，但出廠價格指數繼續回落，表明需求雖有恢復跡象，但供大於求的總量失衡問題仍然嚴重。

報導還指出，市場需求整體呈現穩定加快恢復態勢。新訂單指數為51%，較上月上升0.2個百分點，連續4個月上升。出口方面也呈現繼續回穩態勢，新出口訂單指數為48.3%，較上月上升0.2個百分點，連續2個月上升。

報導引述中國物流信息中心專家文韜分析，兩新政策（設備更新、以舊換新）為消費市場注入了較強動力，加上臨近年底消費高峰，消費品製造業市場需求增速明顯加快，是支撐需求整體加快恢復的主要力量。

報導點出，市場價格下行值得關注，12月份購進價格指數為48.2%，較上月下降1.6個百分點，連續2個月明顯下降。原材料購進價格連續下降也推動了產成品價格加快下行，出廠價格指數為46.7%，較上月下降1個百分點。文韜分析，儘管原材料價格連續下行在一定程度上減輕了企業成本壓力，但是也反映出經濟回升動力仍然承壓運行。

分重點行業看，服務業商務活動指數為52.0%，比上月上升1.9個百分點，為4月份以來高點，服務業擴張步伐加快。

張立群表示，總體看，當前促進經濟回升的因素與市場引導的需求收縮、經濟下行壓力正處相互角力的關鍵時刻，要加快推出更加積極有力的宏觀經濟政策，特別要顯著擴大政府公共產品投資，儘快增加企業訂單，帶動企業生產經營活動持續回暖。