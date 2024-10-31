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中國10月製造業PMI為50.1%　相隔5個月重回擴張區間

▲江蘇一間工廠正在生產5G光學元件。（圖／CFP）

▲江蘇一間生產光學元件的工廠。（圖／CFP）

文／中央社台北31日電

中國國家統計局今天公布，10月的製造業採購經理指數（PMI）為50.1%，較9月上升0.3個百分點，也是相隔5個月重回擴張區間。10月的非製造業商務活動指數及綜合PMI產出指數也較9月上升。

據中國國家統計局官網，中國國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會今天發布中國採購經理指數。

PMI以50為榮枯線，高於50顯示製造業行業處於擴張階段，低於50意味在收縮階段。

中國10月的製造業PMI為50.1%，是自今年5月以來首次重返擴張區間。從企業規模看，大、中型企業PMI分別為51.5%和49.4%，較9月上升0.9和0.2個百分點；小型企業PMI為47.5%，較9月下降1.0個百分點。

▲勞動力,工廠,車間,勞工。（圖／CFP）

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數高於榮枯線，新訂單指數位於榮枯線，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於榮枯線。

10月非製造業商務活動指數為50.2%，較9月上升0.2個百分點，非製造業景氣水平小幅回升。分行業看，建築業商務活動指數為50.4%，較9月下降0.3個百分點；服務業商務活動指數為50.1%，較9月上升0.2個百分點。

10月份綜合PMI產出指數為50.8%，較9月上升0.4個百分點，反映中國企業生產經營活動總體擴張步伐有所加快。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，隨著10月推出一攬子增量政策及此前已經推出的存量政策效應逐步顯現，中國經濟景氣水平繼續回升向好。

趙慶河表示，製造業PMI連續2個月回升，10月份升至擴張區間。從行業看，通用設備、汽車、電氣機械器材等行業生產指數和新訂單指數均位於54.0%以上，需求釋放較快。

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