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中國8月PMI下降至49.1%　連續4個月景氣收縮

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

▲大陸需求持續放緩。（圖／CFP）

文／中央社台北31日電

中國國家統計局今天公布，8月份製造業採購經理人指數（PMI）為49.1%，比7月下降0.3個百分點。這是中國連續第4個月PMI在景氣榮枯線下方，且中小型企業經營壓力加大。

8月份，製造業採購經理人指數為49.1%，比7月下降0.3個百分點；非製造業商務活動指數為50.3%，比7月上升0.1個百分點；綜合PMI產出指數為50.1%，比7月下降0.1個百分點。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，生產與需求兩端都有所放緩。生產指數和新訂單指數分別為49.8%和48.9%，比7月下降0.3和0.4個百分點，製造業企業生產和市場需求均有所放緩。

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

數據顯示，大型企業PMI保持在擴張區間。大型企業PMI為50.4%，比7月略降0.1個百分點，今年以來都位於臨界點以上。但中、小型企業PMI分別為48.7%和46.4%，比7月下降0.7和0.3個百分點，顯示中小型企業生產經營壓力有所加大。

此外，價格指數持續回落。趙慶河表示，受需求不足以及原油、煤炭、鐵礦石等大宗商品價格波動等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為43.2%和42.0%，比7月下降6.7和4.3個百分點。

界面新聞引述東方金誠國際信用評估有限公司首席宏觀分析師王青說，由於房市偏弱，導致鋼鐵、化工等傳統工業部門開工率相對偏弱，居民消費也仍然較為低迷，這都在一定程度上對製造業景氣度造成拖累。

他並表示，後期製造業走勢主要存在兩大不確定性。一是，7月摩根大通全球製造業PMI指數年內首次降至收縮區間，外需走勢存在不確定性；二是，房地產行業對整體宏觀經濟運行的拖累效應是否還會加大。

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