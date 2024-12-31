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名店出包！「春水堂」細麵防腐劑超標、「四海遊龍」貯存過期油膏

▲▼食藥署公布「113年公共運輸場站周邊餐飲業稽查專案執行結果。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布「113年公共運輸場站周邊餐飲業稽查專案」執行結果。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

食藥署今日公布「113年公共運輸場站周邊餐飲業稽查專案」執行結果，其中知名店家檢出違規，包括「四海遊龍」新竹民族門市被查獲貯存逾有效日期食品原料，遭罰6萬元；另外「春水堂」台南遠百店的細麵也被檢出不得檢出的防腐劑，衛生局開罰源頭廠商3萬元。

食藥署公布，本次專案共查核128家，有1家業者查獲貯存逾有效日期食品原料及1家標示不符規定（火鍋湯底未依規定標示及品名標示「健康」字樣）；抽驗273件成品及食材，3件麵製品及豆製品分別檢出防腐劑及殺菌劑不合格，1件自製飲品複抽驗仍檢出腸桿菌科不合格，違規業者及產品均由轄管衛生局依食品安全衛生管理法處辦，總計裁處新台幣19萬元整。

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其中，四海遊龍（四海遊龍食品股份有限公司）新竹民族門市被查獲貯存逾有效日期蒜味油膏桶，效期為2024年9月6日及2024年9月8日，依新竹市衛生局依違反食安法第15條裁處6萬元；另外，春水堂（撩雲有限公司）台南遠百店抽驗到的「細麵」檢出防腐劑-苯甲酸0.19 g/kg（標準為不得檢出），依違反食安法第18條第1項規定裁處3萬元罰鍰。

食藥署呼籲食品業者應落實自主管理，遵守食安法相關規定，如有違反GHP規定，經限期改正而屆期不改正或貯存逾有效日期食品，違反食安法第8條或第15條規定，依同法第44條處6萬元至2億元罰鍰。

食藥署表示，食品製備流程應符合衛生安全，倘供應餐食不符衛生標準，經命限期改正而屆期不改正者，則違反食安法第17條規定，依同法第48條處3萬元至300萬元罰鍰；另外，直接供應飲食場所供應食品品名標示健康字樣，違反食安法第28條規定，依同法45條處4萬元至400萬元罰鍰。衛生機關將持續加強餐飲業者的監督管理，以維護國人飲食安全。

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