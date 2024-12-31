快訊／80歲長者免巴氏量表！　 立院《就服法》三讀通過

▲立法院通過就服法第46條修正案。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院今（31日）表決《就服法》第46條修正案，國民黨團提案指出，將開放80歲長者免巴氏量表評估，即可聘請外籍看護。立法院經表決後，同意票數佔多數，立法副院長江啟臣敲槌宣布該案通過。

國民黨團提案指出，根據國家發展委員會人口推估查詢系統，推估2024年80歲以上民眾約95萬9千多人，十年後2034年80歲以上民眾約162萬9千多人。許多高齡長者需要有人來照顧，但「巴氏量表」制度卻讓許多家庭感到苦惱，更造成許多醫病關係緊張情況。

提案說明提到，放寬雇主聘僱外國人從事家庭看護工作，被看護者之資格條件，若年齡滿八十歲以上，得免經醫療機構之專業評估。預估可減輕家庭照顧者的壓力與負擔，減少醫病關係衝突，讓家庭照顧者能重返就業市場，不必再為照顧家中長者而擔憂。

三讀通過的法案指出，雇主依第⼀項第八款至第⼗款規定聘僱外國⼈，須訂立書⾯勞動契約，以聘僱許可之期限為勞動契約之期限。續約時，亦同。雇主聘僱外國⼈從事家庭看護⼯作，被看護者凡年齡滿八⼗歲以上；或七⼗歲至七⼗九歲患有癌症⼆期以上者，得免經醫療機構之專業評估。

對於該案修法，綠委林月琴表示，全球搶工的時代已經來臨，不但本國勞工缺，移工也缺，今天該案通過的話，有22.7萬的聘僱外籍看護家庭，即將面臨53萬長者的加碼搶工潮，對於重度需要照顧者將是一個災難，可是藍白兩黨聽不下去勸告，通過災難的法令。

綠委王正旭指出，超高齡社會以後，看護需求會增加，巴氏量表申請方式確實要改，但是應該依照多元方式，而不是年齡依據，表面上感覺會有便利，但是實際上會有一些問題，也會衝擊到中重度的失能的家庭。

藍委蘇清泉說，韓國、日本現在已經用更高價碼搶移工，所以不會像民進黨所說的，外籍移工都氾濫，這是胡說八道的，這案子非常簡單，通過後可以觀察三到六個月，到底多少人有這些需求，呼籲大家將心比心，一起照顧老人，讓社會更和諧。

