火焚折屍塞冰櫃！警開10槍追捕　主嫌落網囂張嗆記者：關你屁事啦

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

基隆市日前發生一起命案！一名趙姓男子被發現陳屍在貨車上冷凍櫃內，死狀相當悽慘，不僅全身被燒得焦黑，遺體更以詭異姿勢對折棄置在冷凍櫃內，警方鎖定5名犯嫌，其中吳姓主嫌已於30日深夜遭逮捕，並連夜押回北部，他面對媒體提問，還囂張向記者嗆聲，「關你屁事啦」。

▲基隆命案，吳姓主嫌涉嫌殺人後火焚折屍塞冰櫃棄屍。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

新北市金山分局日前接獲民眾報案，一名趙姓男子疑似遭人擄走、殺害，隨即組成專案小組進行追查，30日上午在基隆市深澳坑路邊發現一輛貨車，貨車上裝有冷凍櫃、冥紙、道教令旗等物，而警方一打開未通電的冷凍櫃便驚見一具遭焚燒過後、死狀詭異的男屍遭棄置此處。

警方調閱附近監視器影像，循線鎖定5名犯嫌，30日凌晨5時30分先與 金山警在新北市林口區文化北路一段發生衝撞，金山警朝嫌犯車輛連開10槍，但仍被嫌犯脫逃。警方最後在30日深夜於台中大甲逮捕涉案的吳姓主嫌，並將人連夜押回北部，交由基隆警方統一調查處理。



據了解，趙男疑似與他人有債務糾紛，5名犯嫌疑失手將他打死後，試圖以焚屍方式毀屍滅跡，最後將遺體放置冷凍櫃內。而吳男遭移送時，面對媒體提問「怎麼這麼狠心？」、「你是主嫌嗎？」、「幾個人犯案」、「是你策畫的嗎？」，還感到相當不耐且不滿，對記者嗆聲「關你屁事啦！」