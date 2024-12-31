背包客成走私幫手！日貨店藏13萬8千包加熱菸　黑市大頭目慘了

記者黃宥寧／台北報導

掛羊頭賣狗肉！主嫌陳姓男子聯手中國及日本籍人士，假借代購日本商品之名，實則從事未經核准的加熱菸走私及非法販售，且在台北、台中等地設立多間門市。檢警蒐證後，共查扣現金700餘萬元、13萬8千包加熱菸及數百台加熱器。士林地檢署於今（31）日依《菸酒管理法》、《藥事法》等罪起訴8人，其中6人建請法院從重量刑。

全案由檢肅黑金專組楊唯宏檢察官指揮多單位，經蒐證後發現，日貨本舖表面從事日貨代購及冷凍海鮮販售，實則每週安排2至3名背包客，攜帶未經核准的加熱菸入境。這些背包客以手提行李藏匿菸品，由陳男提供機票及住宿費，每次運送量達上百條。貨品抵台後，被藏匿於日貨本舖的儲藏室，再透過門市及超商寄送銷售。

據了解，加熱菸在日本以每條新台幣1500至1600元購買，運至台灣後以2000至2100元售出，每條獲利500至600元。部分加熱菸在台灣市價可達2500元，顯示集團的龐大利潤。此外，該集團藉由多個Line群組接單，透過超商寄貨便及門市取貨，避開主管機關稽查，銷售金額高達數千萬元。

檢警於6月27日晚間兵分22路，對日貨本舖在北、中、南、高雄等據點及相關住所展開搜索。行動中查扣現金700餘萬元、大量加熱菸及相關器材，並拘提陳姓負責人、中國籍周姓男子及2名日本籍嫌犯等共7人；其中2名日籍嫌犯入境時即遭桃園機場海關攔截，加熱菸被當場查扣。

檢察官認為，日貨本舖集團成員多次非法走私加熱菸及相關管制物品，危害國人健康並紊亂市場秩序，依《菸酒管理法》、《藥事法》等罪起訴，並請法院從重量刑、科以罰金，並沒收犯罪所得。

士林地檢署強調，加熱菸走私對國內市場秩序及國人健康的威脅，呼籲民眾切勿購買來路不明商品，以免支持非法活動，並表示將持續追查集團上下游，嚴打跨國走私犯罪。

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