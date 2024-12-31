2大平台「跨年夜暫停外送時間、區域」一次看！台中停送18hr⭡

▲2大外送平台跨年夜暫停外送區域、時段快看。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

跨年夜注意！為配合各縣市交通管制，2大外送平台「Uber Eats」、「foodpanda」今（31）日將暫停指定區域之外送服務，台中最早在上午7點半就停止提供外送，超過18小時無法下單，還有台北、高雄、花蓮等地也有管制時間，提醒消費者要多加注意。

★Uber Eats

Uber Eats今（31）日提前半小時（消費者可點餐時間）暫停交通管制區域之外送服務，管制區域包括台北、台中、新竹、宜蘭、高雄、花蓮等縣市，提醒依各地交管範圍為主，外帶自取則照常營運，並於各地交通管制結束後恢復正常營運。

●台北：12月31日18:30至1月1日03:00暫停外送

●台中：12月31日07:30至1月1日02:00暫停外送

●新竹：12月31日13:30至1月1日00:30暫停外送

●宜蘭／羅東：12月31日19:30至1月1日02:00暫停外送

●高雄：12月31日14:30至1月1日01:30暫停外送

●花蓮：12月31日16:30至1月1日00:30暫停外送

★foodpanda

foodpanda今（31）日起至1月1日針對台北、高雄2地進行外送管制，其他區域正常運營，外帶自取服務則也正常開放。

●台北：12月31日18:00至1月1日03:00暫停外送服務範圍為市政府公告之第3階段交通管制範圍。

●高雄：12月31日14:00至1月1日03:00暫停外送服務範圍為夢時代周邊之政府公告管制範圍。