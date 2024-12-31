趕卸任前「豪撒820億新軍援」！拜登：持續加強烏克蘭抗戰能力

▲美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

隨著美國總統當選人川普即將上任，現任總統拜登也在任期的尾聲加強對烏克蘭的安全援助。他在30日宣布，將提供烏克蘭近25億美元（約新台幣820億元）的軍援。同時，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）也宣布，美國已額外撥出34億美元的預算援助，以支援烏克蘭在面對俄羅斯加強攻擊及基礎設施遭受破壞的困境。

根據《路透社》報導，拜登在聲明中表示，美國將在他的任期餘下持續努力加強烏克蘭的抗戰能力。這筆近25億美元的軍援包含從美國武器庫存中提取的12.5億美元軍事援助，以及12.2億美元的「烏克蘭安全援助倡議」（USAI）方案。該援助方案要求軍事裝備需向國防工業或合作夥伴採購，而非直接從美國武器庫存中提取，這意味著這些武器可能需要數月甚至數年的時間才能到達戰場。

▲烏克蘭軍人在訓練場進行軍事演習。（圖／路透）

另一方面，美國財政部長葉倫宣布的34億美元預算援助，將提供給這個飽受戰火蹂躪的國家關鍵資源。這筆援助的公告正值俄羅斯加強對烏克蘭平民和基礎設施的攻擊之際。

事實上，俄羅斯對烏克蘭的全面入侵已持續近3年，且最近俄羅斯還利用北韓軍隊來強化戰力。自俄烏開戰後，華府已承諾提供烏克蘭總計1750億美元的援助。然而，對於川普明年1月20日接替拜登上任後，是否會維持原本的援助力道，目前尚未確定。川普曾表示，他希望能迅速結束這場戰爭。

拜登政府在卸任前加緊對烏克蘭的援助是為了確保烏克蘭能在與俄羅斯的衝突中維持其防禦力量。對此，烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）也在社群媒體上表示讚賞，稱「美國是烏克蘭的重要盟友，為我們提供寶貴的援助。齊心協力，我們一定會贏！」