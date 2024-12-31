2024兩岸十大新聞（上）：馬習二會　「懲獨22條」最重死刑

▲陸客重返金門旅遊。（圖／記者林名揚翻攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

2024年來到尾聲，今年新任總統賴清德上台，但兩岸關係未見緩和，更加緊張，對岸雖開放陸客赴金門、馬祖旅遊，卻又一邊加強對台軍演的頻率及規模。《東森新媒體ETtoday》整理2024年兩岸十大新聞，分上下兩篇推出，與讀者共同盤點。

（一） 諾魯再與台灣斷交，轉與中國大陸建交

南太平洋島國諾魯1月15日突然宣布承認中國大陸，尋求與陸方恢復全面外交關係，並不再承認中華民國（台灣）為國家，斷絕與台灣的外交關係；隨後，我國外交部也宣布與諾魯斷交，並指諾魯向台灣索取巨額金援，遠超一般能提供邦交國的金額。

1月24日，諾魯與中國大陸恢復外交關係，諾魯外長安格明在北京與大陸外長王毅簽署了公報。這並不是諾魯首次與台灣斷交，早在2002年，諾魯就與台灣斷交過一次，並與陸方建交；2005年時，諾魯又與我方復交，並與陸方斷交。

▼諾魯與中國大陸恢復邦交。（圖／翻攝CCTV）



（二） 金門快艇翻覆事故

中國大陸一艘無註冊快艇2月14日駛入金門附近的限制水域，被我方海巡船查緝，在拒檢逃逸的過程中，兩船相撞，快艇上的4名船員落海，其中2人送醫不治身亡。

案發之後，我方強調事件屬「取締事故」，並指該快艇是「三無漁船」，是兩岸執法共同關注的對象；陸方則控台灣以粗暴危險的方式對待大陸漁民，是導致事件發生的主因，定調「惡性撞船」，要求台灣查明真相並道歉。

陸方海警並在此案發生之後，開始於金門附近海域發起「常態化執法巡查行動」，甚至對金門的遊輪進行登船臨檢，嚇壞了船上的遊客。

兩岸直到7月30日才落幕，雙方代表在金門簽署了共識，我方歸還兩名死者的遺體及快艇，並給予兩名死者的家屬各150萬元人民幣（約640萬元新台幣）的撫慰金。

▼兩岸代表達成協商，將遺體及快艇發還陸方 。（圖／記者林名揚翻攝）



（三） 馬英九再赴大陸，「馬習二會」北京登場

前總統馬英九4月1日應中國大陸邀請，率領「大九學堂」青年學子赴陸訪問，行程的尾聲，馬英九在北京人民大會堂與大陸國家主席、中共總書記習近平會面，這也是兩人繼2015年在新加坡的首次會面後第二次會面。

會面上，習近平對馬英九堅持「九二共識」給予高度評價；馬英九也稱「九二共識」是維繫兩岸和平繁榮現狀的重要性。同時，兩人也都表達了反對台獨的立場。

▼「馬習二會」在北京舉行 。（圖／ETtoday）



（四） 解放軍「聯合利劍—2024A」環台軍演

5月20日，賴清德就任第16任中華民國總統，在就職演說上強調中華人民共和國與中華民國「互不隸屬」，引起中國大陸強烈反彈。國台辦發言人陳斌華更在520當天下午發出新聞稿，痛批賴清德「充分暴露了『台獨工作者』的本性。」

5月23日一早，解放軍宣布，5月23日至24日東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開「聯合利劍－2024A」演習，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台灣周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

對此，我國防部表示，對此種不理性挑釁、破壞區域和平穩定行動，國防部表達遺憾，已依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」檢派海、空及地面兵力應對，以實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

而在5個月後的10月14日，解放軍又進行了「聯合利劍－2024B」演習，重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

▼「聯合利劍-2024A」軍演區域示意圖。（圖／翻攝央視）



（五） 陸發布「懲獨22條」最重死刑

中國最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部6月21日在國台辦舉行聯合記者會，公布並實施「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（懲獨22條）。

「懲獨22條」中所定義的「分裂國家」行為包含：發起、建立「台獨」分裂組織，策劃、制定「台獨」分裂行動綱領、計劃、方案，指揮「台獨」分裂組織成員或者其他人員實施分裂國家、破壞國家統一活動，以及透過制定、修改、解釋、廢止台灣地區有關規定或者「公民投票」等方式，圖謀改變台灣是中國一部分法律地位的行為等。

處罰方面，「懲獨22條」中提到，對首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑，其中對國家和人民危害特別嚴重、情節特別惡劣的，可以判處死刑。

「懲獨22條」發布之後，陸委會表示，台灣2300萬國民依據中華民國憲法，享有不可剝奪的自由、民主與權利，北京當局對台完全不具司法管轄權，中共所謂的法律與規範對我國人毫無拘束力，「政府呼籲國人安心，勿受中共的威脅與恫嚇。」

陸委會並於6月27日將對中國大陸的旅遊警示燈號，從「黃色」的「特別注意旅遊安全並檢討應否前往」升至「橙色」的「避免非必要旅行」，理由是陸方發布「懲獨22條」，嚴重威脅國人赴陸之人身安全。

▼大陸發表「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」。（圖／記者任以芳攝）

