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私密處感染「產後性慾下降」！老公求歡被拒嗆：娶妳沒炮打有啥用

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲老公常口出惡言，讓她狠心寒。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

性生活如果不美滿，可能影響夫妻感情，一名結婚6年的人妻表示，生完小孩後免疫系統不太好，念珠菌感染反覆發作，加上產後做過幾次，沒有以前的感覺，因此性慾低下，老公對此很不滿，甚至罵「娶妳還沒炮打有什麼用？」還威脅要離婚，讓她心灰意冷。

人妻在Dcard發文，「無性婚姻老公要離婚」，因自然產造成傷口裂得很大，「當時下面有快一兩個月都很痛」，3、4個月後老公開始跟她討愛愛，但做完後沒有以前的感覺，加上免疫力下降及照顧嬰兒的疲憊，導致性慾低下，更反覆出現念珠菌感染問題，讓她對親密行為感到抗拒。

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有時想請老公幫忙做事，或是想抱抱，老公都會不耐煩喊「沒炮打別抱，沒炮打不做」，甚至還指責她裝的，「更後來還罵我說，我沒什麼能力，娶我還沒炮打有什麼用？」讓她很受傷，對性行為更抗拒，老公還因此威脅要離婚。

人妻一度下定決心離婚，辭去老公親戚介紹的工作，然而，丈夫又突然改口表示暫時不離婚，要「觀察」她是否願意改變，這讓她更不知所措，雖然很想結束痛苦的婚姻，但對未知的生活卻感到迷茫與害怕，「我突然不知道該怎麼辦，跟他生活我也很痛苦，常常沒好臉色看」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「女人永遠都要有經濟基礎，不然面對任何事情都會變得沒尊嚴。我覺得性方面還是要多多溝通，真的不行的話就別浪費彼此時間了」、「我覺得該離婚，並且妳應該勇敢一點，而不是在這擔心那麼多，還要看他臉色」、「婦科問題只能就醫加調養，而且念珠菌反覆感染，通常伴侶要一起治療」。

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