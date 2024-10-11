結婚10年！老公不愛愛　她一進浴室崩潰「聞到女人發炎味道」

▲原PO懷疑老公喝外送茶。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「真的有先生在無性婚姻中靠打手槍，不出軌的嗎？」一名人妻透露，結婚前後，老公的性欲都不高，但在他的LINE上卻有被封鎖的外送茶帳號，當然老公遲遲否認有偷吃，而今年如願產子，但懷孕到現在都尚未行房，豈料某天老公在浴室幫孩子洗澡，原PO突然聞到一股「女人下面發炎的味道」，讓她瞬間大崩潰。

一名女網友在Dcard表示，他與老公差3歲，已經結婚10年了，但說到性生活卻讓原PO感到空虛不已，婚前時，「一個月有做兩次就偷笑」；婚後則是為了懷孕而做，但基本上老公絕對不主動來尋歡。

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原PO直言，老公配合完以後，常常讓她心裡感到莫名受傷，甚至自卑感大爆發，「覺得自己長得醜又不性感，老公才會不願意做！」

事實上，原PO曾在老公的LINE發現被封鎖的色情帳號，因此讓她懷疑老公有喝外送茶的習慣，但直球質問老公，卻得到「不知為何會有」的答案，或是老公大發雷霆，不爽工作累還要被疑神疑鬼。

直到今年順利產下寶寶，從懷孕到現在已經5個月大，兩夫妻遲遲未開機，讓原PO再次陷入惶恐之中，「性事老公絕口不提！」

豈料某天老公幫孩子洗澡時，原PO進入浴室忽然聞到一股味道，靈敏的嗅覺讓她直呼不單純，是「女人下面發炎的味道！」

對此，原PO崩潰又不知所措，「他是不是去喝茶了？真的有先生在無性婚姻中靠打手槍，不出軌的嗎？如果溝通無效，是不是真的只有離婚這條路？」

底下網友搖頭回應，「10年了，這樣你為什麼還嫁」、「我有一個朋友，和你們狀況很像，然後他老公在外嫖妓嫖很大」、「我還曾懷疑我老公是不是同性戀，原來喝茶喝飽了...他都利用上班時間，早上或下午，公司請假去喝茶，再一樣下班時間正常回家，喝飽了，當然就做不了家事」、「如果婚前經驗豐富，婚後會變沒興趣～好像比例蠻高的～無解」、「有，我老公，我們也是婚前一年做沒幾次的那種，現在小孩三歲了，總次數也是一隻手數的出來」、「同樣的無性婚姻，婚後為了小孩才做」。