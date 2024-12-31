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他不是喬丹！甘比亞黑龍超融入台式幹話幽默　誇很煩的台籍女友「會關心」

記者李芸樺、實習記者陳品勻／台北報導

被台北101的照片拐來離家1萬6千公里的台灣，一待就是12年，來自非洲甘比亞的YouTuber哇係黑龍來《豈有此呂》作客啦！有追蹤黑龍影片的粉絲都知道他談吐優雅幽默，精通中英語，台語也是略懂略懂，他除了在台灣有正職土木工程師工作，還超融入台式幹話幽默。

▲▼YTR哇係黑龍。（圖／《豈有此呂》）

▲YTR哇係黑龍。（圖／《豈有此呂》）

黑龍說很多台人首次看到他，都以為他是美國來的球員，狂喊打籃球、jordan喬丹，由於要清楚解釋實在太麻煩，他最後就會運用台式風格，不解釋了直接擺出尷尬又不失禮貌的微笑，點頭說對。

而交過甘比亞、日本和台灣女朋友的黑龍，被主持人呂捷問到台女特色時，求生慾極強婉轉說：「很會關心你」呂捷立馬挖坑翻譯「就是很煩的意思」，黑龍也很會，馬上再回球給呂捷。

▲▼YTR哇係黑龍。（圖／《豈有此呂》）

▲ 主持人呂捷和黑龍搞笑擺拍。（圖／《豈有此呂》）

而不少人都知道黑龍和酷等外國人YTR，都去參加過特種兵受訓，其中的兩名教官，也來過《豈有此呂》分享他們的精實軍旅。黑龍提到，他是為一圓軍人夢，但當下是真的被狂操，而且教官很兇，他動作不確實還被教官狂壓「我真的要死了」，還說台灣人對黑人有好體力是刻板印象。

▲▼YTR哇係黑龍。（圖／《豈有此呂》）

▲黑龍聊對台灣食物的喜惡和家鄉味甘比亞風味醬。（圖／《豈有此呂》）

黑龍最喜歡的台灣美食是牛肉麵，但臭豆腐、皮蛋、香菜卻是難以下嚥，所以他最氣老闆娘不問他就先加香菜!!!!而第一次吃檳榔、學會講髒話當發語詞，在台人心中他的家鄉竟是沒穿衣服、路上有獅子？更多來台灣的文化衝擊，請鎖定12月31日的《豈有此呂》，聽黑龍親身分享。

▲▼YTR哇係黑龍。（圖／《豈有此呂》）

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