台北101點亮「我愛北一女」漏拍20秒　校長呼叫賈永婕卻突道歉

▲台北101點亮「我愛北一女」，卻漏拍20秒。（圖／翻攝陳智源臉書）



記者張靖榕／綜合報導

台北101於耶誕節開放民眾點燈，其中北一女家長自掏腰包花費5萬元，於25日晚間點亮16次「我愛北一女」。校長陳智源事後在臉書反映，當晚9時58分漏拍了20秒，盼藉演算法呼叫台北101董事長賈永婕，也獲賈隔空回應。經過一連串友好的交流與回應，陳智源卻突然致歉，表示自己的行為不妥，並向學生表態「校長做了不好的示範，對不起」。

耶誕日晚間，陳智源於臉書發文，「聽說台北101在今晚9：58分漏拍20秒，讓我們對北一女的愛少了1/16，請演算法把這篇文推給永婕。」

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台北101董事長賈永婕很快於隔日在臉書回應陳智源，並提案於明年2月14日情人節進行北一女與台北101聯名「放閃活動」。活動主題為「小綠綠攻佔全世界最高的綠建築台北101」，邀請全台灣北一女學生身著綠色制服參與點燈公益活動，「我點燈，你來玩。」

陳智源隨後回應，「情人節放閃做公益；你點燈，我願意！」賈永婕很快回應，「我也願意」。

▲賈永婕。（圖／翻攝自臉書）



陳智源27日卻突然發表道歉聲明，提到事件起因是當晚10時許收到多位高三學生的電郵，表示因點燈漏拍而感到難過，尤其許多學生為了見證點燈活動，犧牲了晚自習時間，即使隔日面臨期末考與學測壓力，仍趕赴台北101見證活動。他表示，因手邊沒有台北101的聯絡管道，情急之下選擇透過社群媒體反映。

陳智源坦言，經過反思，認為應該透過正式管道反映問題，而非用社群媒體昭告天下。他更指出少數媒體以「校長控訴101點燈」的標題報導，並非原意，卻造成賈永婕的困擾。

陳智源感謝賈永婕的快速回應，並透露雙方已具體討論未來合作方案，希望透過點燈活動攜手推廣公益。他強調，「賈董用滿滿的誠意回應1／16的意外，遠比我更值得敬佩。」

最後，他對學生表示，「校長做了不好的示範，對不起。」並期盼學生能以此為戒，正確使用社群媒體的力量。