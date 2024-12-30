想嫁給有錢人「就去鄉下相親」！過來人點頭：繼承家業被困在家鄉

▲想找有錢人，可以去鄉下。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，很多女生都喜歡北漂，嚮往大都市的繁華，但是發現努力工作也買不起房，年紀漸漸變大，在婚姻市場不吃香，他建議可以去鄉下相親，尤其是經由親戚介紹，「保證一堆機會，小土豪、小田僑仔」，等嫁到有錢人家，再搬去大都市，成功逆轉人生。

有網友在Dcard發文，「一個嫁給有錢人的方法：去比較鄉下相親」，很多女生北漂後，發現感情多是短暫的露水姻緣，買房夢遙不可及，年紀也逐漸增長時，可以考慮去鄉下相親，如果奶奶、外婆家在鄉下，「請和她們說想相親，也不介意嫁在這邊，保證一堆機會」。

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他提到，鄉下地方男多女少，優質的都會麗人更少，不管是儀態還是談吐，都高出一層級，這時就可以挑有錢的對象，「有錢再選，沒錢就繼續北漂，男生也未必很差，有時是被迫繼承家業，困在鄉下的小帥哥，也是常有的」，等到在鄉下嫁得好了，有錢了，再風風光光地搬回大都市。

原PO分享，曾遇過漁會幹部子弟的女兒，外表可愛，工作能力很好，個性也不錯，「每天在漁會裡面就簡單文書，跟玩線上遊戲，只是掛個職稱，這些子女是不能接受，被強迫塞自己不喜歡的人。他們也喜歡都會型的人」。

▲不過有網友指出，鄉下的家庭想法都較傳統。（示意圖／記者劉維榛攝）



貼文曝光，有網友認同，「之前在屏東待過一陣子，其實蠻多，而且都小老闆的兒子，鄉下地又大蓋的房子又豪華，去哪裡都開車」、「這是真的，雲林、彰化、嘉義這些地方，其實滿多家裡有田、有工廠的，然後被迫留在那邊繼承家業喔」、「我彰化人，同學一半以上都是家裡開工廠的小開，畢業後都留在家裡工廠接手」、「確實有這樣的案例，我的同學大學畢業後馬上結婚，也是回鄉嫁給鄉下的望族，家族本身事業有餐廳有整片種茶的山」。

不過有網友認為，通常這種家庭都比較傳統，「這種家庭偏傳統而且二代錢都不在他身上，資源都被一代掌握了」、「雖然是真的，但鄉下家庭多半傳統，要跟公婆住還要做家務，老公手裡沒現金，體感上的快樂還不如住台北單身」、「而且在鄉下根本找不到工作，什麼都要看婆家臉色，小孩也是這樣小雞肚腸長大，有錢也沒用，婆家都把持著」、「鄉下高機率遇到傳統家庭，男生有錢也不一定會離開父母到大城市，靠自己比較實在啦」。