好市多喝的全效保健品掀搶購熱潮 ！ 一杯香濃好喝，抵瓶瓶罐罐！

▲克寧銀養高鈣全效呵護奶粉添加Omega-3、葡萄糖胺、葉黃素與膳食纖維益菌生，全方位呵護健康。（圖／讀者提供）

消費中心／綜合報導



好市多門一開，立刻湧現搶購人潮，推車裡幾乎清一色堆滿奶粉罐！有民眾笑說：「這像是長輩版的黑色星期五，一群叔叔阿姨手刀衝向貨架，搶著把奶粉往推車裡堆，生怕慢了一步就買不到。」現場甚至還有人一口氣拿了10罐，直言：「每年年底最大的優惠，現在不囤更待何時？」搶購熱潮讓賣場工作人員忙得不可開交，不斷補貨，貨架卻依然迅速被清空，熱度堪比限量爆款商品的上市！

▲趁著好市多下殺折扣，把天天都需要的克寧銀養高鈣全效呵護奶粉放進購物車帶回家。（圖／讀者提供）



這次的焦點是備受熟齡族群青睞的「克寧銀養高鈣全效呵護奶粉」，以其「喝的全效保健品」特性贏得市場佳評，現在推出年度最殺促銷：2024/12/23至2025/1/5期間，單罐現折160元，不少消費者直言：「每年年底等這個折扣等好久了！」

不少人面臨年齡增長後的營養需求，桌上擺滿瓶瓶罐罐的保健品令人心煩，費用也高。「克寧銀養高鈣全效呵護奶粉」讓你用一杯香濃牛奶，輕鬆補充營養——它添加高鈣和四大保健精華，包含：

葡萄糖胺：潤滑關節，維持靈活行動力。

葉黃素：採德國游離型小分子，吸收佳，維持明亮有神。

膳食纖維益菌生：促進腸道蠕動，幫助維持消化道機能。

Omega-3：促進新陳代謝，維持活力健康。

此外，還額外添加19種人體必需的維生素與礦物質，為健康打好基礎





▲克寧銀養高鈣全效呵護奶粉：營養補給一次到位，適合熟齡族群的健康選擇。（圖／記者周宸亘攝）

有消費者表示：「只需要每天一杯奶粉，就能輕鬆補充全方位營養，不用再忍受每天吞一堆膠囊。」這樣的特性也讓克寧銀養奶粉成為熟齡族日常健康的最佳選擇，尤其是家中子女為父母添購時，常成為囤貨首選。

這款奶粉不僅營養豐富，更獲潔淨標章評鑑，不含防腐劑、人工香料、人工甜味劑等8大添加物，飲用起來安心又健康。促銷期間每罐現折160元，平均一杯不到12元，早餐一杯香濃牛奶，輕鬆補充每日營養，讓消費者大呼「超值CP值」！

可選擇門市購買或線上訂購同步享優惠

不論是為自己或是為家人健康，趁促銷買起來～這波優惠活動絕對是入手克寧「喝的全效保健品」的最佳時機！