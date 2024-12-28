速食店「跨年優惠」整理包！蛋撻免費送、咔啦雞柳條買1送1

▲速食店跨年優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

看準年末歡聚潮，《ETtoday新聞雲》整理各大速食店「跨年限定」優惠，包括肯德基原味蛋撻免費送、三商炸雞咔啦雞柳條買1送1，還有達美樂超夯火山系列披薩下殺半價吃。

▲雪花起司脆雞歡聚餐限時下殺61折。（圖／記者蕭筠攝）

●肯德基

肯德基即日起至12月31日祭出「原味蛋撻免費送」優惠，期間只要於官網訂餐預購滿800元即可獲得原味蛋撻兌換券1張，兌換券限下次消費滿300元方可兌換。

至2025年1月6日前還有「雪花起司脆雞歡聚餐狂殺61折」，內含雪花起司脆雞、咔拉脆雞、原味蛋撻、雙色轉轉QQ球及可樂只要499元，現省321元；以及「雙色蛋撻禮盒下殺78折」，只要240元就能吃到原味蛋撻3個+Biscoff®焦糖脆餅蛋撻3個，換算下來每個蛋撻只要40元。

▲必勝客2大聖誕跨年限定餐販售至2025年1月1日。

●必勝客

必勝客即日起至2025年1月1日推出「聖誕跨年享樂餐」，內含比薩外帶買大送大／外送買大送小搭配副食4選1，特價只要719元起；PK APP也有「聖誕跨年狂歡餐」，可享任選3個大比薩加上巧克力QQ球5顆，副食6選1只要1088元起，外帶、外送皆適用此優惠。

▲三商炸雞限時買炸雞桶送酥炸棒腿。

●三商炸雞

全台13家三商炸雞即日起至2025年1月2日祭出2大限時優惠，凡內用、外帶皆可享「買6塊炸雞桶送酥炸棒腿6隻」，特價333元，買2組特價599元；炸雞桶提供原味、辣味2種選擇，贈送的6隻酥炸棒腿則有原味胡椒、川香椒麻及香檸起司3種口味任選。

新上市的「咔啦雞柳條」也推內用與外帶「買1送1」優惠，特價149元；咔啦雞柳條是採用無骨雞里肌肉製成，肉質鮮嫩滑順，外酥內嫩。

▲達美樂推出一系列跨年優惠。

●達美樂

達美樂即日起祭出一系列跨年優惠，包括「外帶火山系列大披薩半價」、「外帶火山系列巨無霸披薩半價」、「外送火山大披薩送小披薩」、「外送買巨無霸火山送大披薩」，以及「火山派對套餐1199元」、「火山大套餐799元」、「蝦霸起司火山派對套餐1399元」、「火山歡聚套餐1688元」等，最高可享52折優惠，數量有限、售完為止。

▲漢堡王祭出3大聖誕跨年優惠餐。（示意圖）

●漢堡王

漢堡王即日起至2025年1月3日祭出「3大跨年優惠餐」，包括「跨年獨享餐149元」，內含重磅培根雙層牛肉堡1顆+小杯可樂1杯；「跨年雙人餐」，內含華堡1顆+勁濃安格斯牛堡1顆+小杯可樂2杯，以及「跨年3人餐」，內含華堡1顆+勁濃安格斯牛堡1顆+美式花生雙層脆雞堡1顆+小杯可樂3杯。

▲麥當勞歡樂送祭出指定品項買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

●麥當勞

麥當勞即日起至2025年1月14日於歡樂送祭出「買1送1」年末優惠，包括雞塊、蘋果派都有，且不限兌換次數。

●APP全球版歡樂送限定

1. 單點4塊原味麥克雞塊買1送1（限10:14前使用）

2. 單點4塊原味麥克雞塊買1送1（限10:15後使用）

3. 單點勁辣香雞翅買1送1

4. 單點蘋果派買1送1

▲21風味館推出2大年末優惠。

●21風味館（21PLUS）

21風味館即日起至2025年1月21日祭出「+1元多1件」超值年末優惠，包括買香草烤雞+1元即可加購香脆炸雞2塊+蜂蜜綠茶2杯、買香草烤半雞+蜂蜜綠茶多1元即可加購香草烤雞腿+蜂蜜綠茶，最高可享64折優惠，提醒12月31日以及指定門市、外送平台不適用此優惠。