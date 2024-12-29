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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲一周內辭黨主席！指名「黃國昌處理黨務」　本人反應曝光

記者閔文昱／綜合報導 

民眾黨主席柯文哲因為京華城案、政治獻金案等案件被調查，目前重開羈押庭、結果尚未出爐。柯文哲在羈押庭上承諾，他將在一周內辭去黨主席一職並將工作交由民眾黨立委黃國昌處理，並強調他無法兼顧法庭與黨務工作，且認為自己若繼續擔任黨主席，可能影響民眾黨的運作。

北院今（29日）下午3時重開柯文哲等4人羈押庭，柯文哲在庭審中強調，若自己繼續擔任黨主席，將無法確保與黨工的交流僅限於工作，而非案情，因此他他必須辭去黨主席，否則會影響黨務運作。同時他也認為，此案件的最大問題在於檢察官已經有了偏見，並以此偏見指導他們的辦案方向，使得他被認定為貪汙。

▲▼台灣高等法院今以4理由裁定撤銷原交保裁定，發回北院更裁，柯文哲抵達北院。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲強調，他已在9月就寫好辭職信，但因為檢察官不同意，使得這個決定一直未能實現，希望法官能給他最多一周的時間，來處理黨務交接事宜。

對此，黃國昌在受訪時痛批，北檢對民眾黨的辦案方式如同「抄家滅族」，此案件已並非針對柯文哲個人，而是總統賴清德企圖消滅民眾黨的陰謀。黃國昌表示，他們絕對不會屈服，也不會讓這種嚴重破壞台灣民主憲政的行為得逞。至於是否接手黨務的問題，黃國昌並未正面回應。

▼柯文哲重開羈押庭，黃國昌受訪。（圖／攝影中心）

▲▼柯文哲重開羈押庭，黃國昌受訪。（圖／攝影中心）

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