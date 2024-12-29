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應曉薇：13年前放棄加拿大國籍　「謝謝檢察官捉我」

▲▼台灣高等法院今以4理由裁定撤銷原交保裁定，發回北院更裁，應曉薇抵達北院。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員應曉薇表示早已放棄並獲得加拿大核發喪失國籍證明。（圖／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地院審理民眾黨主席柯文哲涉貪案，意外發現疑似收賄的台北市議員應曉薇「國籍不詳」，合議庭29日再次開庭審理羈押必要性時，應曉薇交出外交文書，表示已在2010年放棄加拿大國籍，應曉薇否認想要潛逃，並且「謝謝檢察官8月先捉我」，也謝謝法官「讓我(27日)回家抱著媽媽睡覺」。

北院28日裁定京華城5名在押被告交保，檢察官不服交保裁定提出抗告，高院將柯文哲、沈慶京、應曉薇及李文宗4人交保撤銷發回，北院法官許芳瑜29日開庭時，針對應曉薇的國籍問題解釋，移民署並非查到應曉薇有第2本護照，只是「國籍不詳」，所以28日無法及時讓應曉薇和其他被告一起辦保，原定31日再傳應曉薇說明國籍問題。

應曉薇的律師解釋，應曉薇在1981年與家人移民加拿大而持有加國國籍，當時應曉薇是以本名「應秀萍」，後來改名「應牧廷」，但在2010年換成藝名「應曉薇」當選台北市議員後，就前往加國駐台辦事處申請放棄國籍，並繳回加國護照、公民卡、社會保險證，律師並提出加拿大政府2021年核發的「喪失國籍證明」，以外交部駐多倫多外館的審核證明文件。

▲▼ 應曉薇發聲明 。（圖／記者黃哲民翻攝）

▲應曉薇持加拿大文件證明已無國際。（資料照／記者黃哲民翻攝）

檢察官則質疑，應曉薇從未主動坦承擁有第二國籍，還透過被法官禁止聯繫的友人王尊侃發聲明否認雙重國籍，但根據移民署護照查詢到的疑似應曉薇持有證照號碼，並不在相關外交證明文件內，不排除加拿大之外，應曉薇還有第3本護照的可能性，仍有逃亡、勾串之虞。

應曉薇解釋，她8月27日是因看到便宜機票，想去香港幫媽媽買馬百良藥、安宮清心牛黃丸，當天得知辦案人員要找她後，還在台中機場等廉政官到場，並沒有要潛逃的企圖，應曉薇表示，她本來9月要和女兒一起去英國倫敦，「謝謝檢察官先捉我，不然9月才捉我，我2個女兒不就在機場哭死了」。

對於高院要求確認交保足以替代羈押防止逃亡、勾串，可能代表需要接受電子腳鐶等科技監控，應曉薇表示尊重法院，同時謝謝法官先前的交保裁定，「讓我回家抱著媽媽睡覺」，並交出中華民國護照，以及10月27日就過期的台胞證給法院保管，證明會留在台北，不會逃亡。

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