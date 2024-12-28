　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「陽光．古都400⁺」國際藝術展登場　任怡潔「蝴蝶夢」穿越台南400

▲藝術家任怡潔為「陽光．古都400⁺」國際藝術展，歡迎參觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲藝術家任怡潔為「陽光．古都400⁺」國際藝術展，歡迎參觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

藝術家任怡潔為「陽光．古都400⁺」國際藝術展創作的「蝴蝶夢」，靈感即源自「莊周夢蝶」，深入探討夢與現實的界線，以及自我認知的相對性。透過蝴蝶的象徵，引入充滿色彩的夢與情境，融入莊周的處世哲學，亦是對台南古城400年來歷史文化的深刻反思。

任怡潔在畫布上描繪出幻夢般的景象，蝴蝶自由翱翔，代表著藝術創作的無限可能與流動的時間。蓮花和蓮蓬象徵生命的起始和終結，以及時代的更迭。作品也深層地觸及藝術文化的交流，巧妙地將中西方的文化元素交織在一起，讓觀者感受到不同文化的相互影響與融合。透過這樣的表達，引導觀者回望台南這片土地的歷史脈絡，並思考藝術在歷史中的角色與價值。

「蝴蝶夢」鮮豔色彩的呈現，正如陽光灑落於府城古都的土壤中，將古老的傳說與當代藝術語彙融合。畫作傳達的不僅是視覺的饗宴，也充分展現情感的流動與變化，更象徵著台南文化的繁榮與多樣性，無疑是一場文化盛宴及古今對話的交流。在作品中，既能感受到莊周夢蝶的哲學思考，又能體會到台南獨特的歷史文化風華，從而得到啟發，重新思索自我與世界的關係。這是任怡潔透過「蝴蝶夢」所創作的意旨，也是一種視覺的詩意與思想的深度交織，而這正是藝術所能達成的最美好狀態。

任怡潔畢業於高雄師範大學美術系碩士，具備扎實的藝術理論與實踐基礎。在學術生涯中深入研究藝術創作，並積極參與各種展覽。曾參與國內外多次藝術展覽，並在多項大賽獲獎，例如：2023、2024年在日本國立東京新美術館參展，2023年於義大利威尼斯建築雙年展衛星展參展，並獲南部美術協會第七十年全國徵畫入選。這些經歷不僅豐富了她的創作視野，也提升了她在藝術界的評價。

「陽光．古都400＋」國際藝術展由華拓國際藝術交流協會主辦，該協會表示，台南府城是台灣最早的城市，也是最早與外國取得連結的城市，府城的圓環設計與規劃迄今還散發著濃濃歐洲城市的面貌，這樣的城市底蘊早已具備國際化的基礎。隨著藝術文化的普及與資訊的流通，城市與城市、國與國之間的藝術往來逐漸的加溫，透過市政府的政策，如蕭瓏及總爺國際藝術村的國際駐村計畫都為古都注入了生猛的藝術活水，畫廊、藝術博覽會以及民間團體的相互交流更擴大了藝術的視野與藝術產業的價值。

早在國際藝術村成立之前，2002年馬芳渝老師便已透過「亞洲新意美術交流展」為這座城市的民間團體點燃國際藝術交流的火種。2019年成立的「華拓國際藝術交流協會」第一任理事長鄭宏章進一步延續，並扛起這個共享、共舞、共融的重要使命，於2021年舉辦了「藝無界The Art without Borders」國際藝術家交流展，為台南藝術圈注入了更多元的視覺饗宴。

相對於運用國家資源所舉辦的國際藝術家交流，華拓人本著對藝術的熱情與國際視野的開拓，會員不分你我自籌資金，共同協助展覽畫作的運送、布展、主視覺設計及畫冊的編撰。會員們也相互激勵，在技法、觀念上彼此欣賞，並典藏彼此的作品。華拓人更進一步地展現台南人的熱情，規劃帶領國外來的藝術嘉賓前往阿里山田野踏查，深入了解台灣的人文特色以及自然景觀，達到文化共融的最高境界。

▲藝術家任怡潔為「陽光．古都400⁺」國際藝術展，歡迎參觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次「陽光．古都400⁺」國際藝術展以馬老師所建立的國際藝術絲路為主軸，延續2021年「藝無界」的國際參展規模，更積極地拓展國際空間，參展的國際藝術家除了原來馬來西亞、印尼、新加坡、韓國、越南以及泰國，更增加歐洲現當代藝術搖籃的德國Carsten Goering與義大利Pippo Altomare及 Federica Ricca等藝術家。國內邀請的藝術家涵蓋了北中南活躍於國內藝壇的重量級藝術家30人，華拓會員藝術家有邵英莉等45人。

400年前，荷蘭人在台南建造「熱蘭遮城」，將台灣帶入世界貿易體系；物換星移，如今台南成為文化科技之都，彷如一場歷史大夢。欣逢台南400年，「陽光．古都400⁺」國際藝術展除了與台南市民共享共榮之外，預料又將會為台南的藝術增添一股新的活力與氣象。

「陽光．古都400⁺」國際藝術，在耘非凡美術館登場，展出時間：12/23-2025/2/2，歡迎參觀。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
張惠妹大巨蛋無預警首唱「新歌」：演唱會從來沒唱過
蹦闆孤兒出生「淒慘身世曝光」
曾寶儀同台小S　「交換了很珍貴的禮物」
陳傑憲來看張惠妹了！　率中華隊5球員現身大巨蛋
趙薇相親認識黃有龍　認了：第一眼很失望

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「陽光．古都400⁺」國際藝術展登場　任怡潔「蝴蝶夢」穿越台南400

「2024童聲歡唱SENAI」台東縣兒童合唱團音樂會登場

大台南文化叢書第13輯出爐！　多元面向深入認識台南400

奪劉家昌生命！肺癌早期無症狀　LDCT公費篩檢明年起條件放寬

麥當勞女服務生遭性侵輕生　南投衛生局提醒：熟人加害佔9成

台東警暖牽愛心線！　攜手行德慈善會寒冬行善

機車環島胎壓不足　台東大武暖警即刻救援解危

2025元旦金龍山將湧入迎曙光人車　集集警分局交管措施一次看

台東最美星空連續3年獲國際肯定　獲2024美國星火獎白金殊榮

台東婦體力不支獨坐十字路口　暖警熱心助她返家

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD

【超捧場】POV:老闆約打球 但隔天發薪水

【IG新功能】「短片聯集」共享功能　根本是害人吵架的功能XD

幫癱瘓貓揉肚肚　被兇悍表情萌翻❤️

林口AI產業新艦隊 啟動微型創業新紀元

AI時代吸引人才！鎖定IBC環球企業總部 3大升級要素

「陽光．古都400⁺」國際藝術展登場　任怡潔「蝴蝶夢」穿越台南400

「2024童聲歡唱SENAI」台東縣兒童合唱團音樂會登場

大台南文化叢書第13輯出爐！　多元面向深入認識台南400

奪劉家昌生命！肺癌早期無症狀　LDCT公費篩檢明年起條件放寬

麥當勞女服務生遭性侵輕生　南投衛生局提醒：熟人加害佔9成

台東警暖牽愛心線！　攜手行德慈善會寒冬行善

機車環島胎壓不足　台東大武暖警即刻救援解危

2025元旦金龍山將湧入迎曙光人車　集集警分局交管措施一次看

台東最美星空連續3年獲國際肯定　獲2024美國星火獎白金殊榮

台東婦體力不支獨坐十字路口　暖警熱心助她返家

蘇治芬接畜產會董座！黃國昌轟綠酬庸「無底線」：沒弊案就偷笑了

熟客忘記帶錢「賒帳遭拒」！老闆道歉他仍嗆：不會再來　2派戰翻

買保險套別只挑薄的！醫曝「外盒2字」才是關鍵

太驚喜！張惠妹大巨蛋無預警首唱「新歌」：演唱會從來沒唱過

一窺楊謹華的百變私服穿搭　溫柔小姊姊、簡約休閒風勾走小鮮肉的心

《鬼診所》神祕女鬼撞臉天后蔡依林！　片場太可怕演員要人陪

蹦闆孤兒出生「淒慘身世起底」！遭養母虐打、目睹養父輕生　全身刺青原因曝

甄子丹當導演「我不用吃太好，工作人員要吃好」　暖心語錄感動劇組

張睿家「結婚沖喜」鬆口明年辦婚禮　魏蔓、黃薇渟演癌友「本尊到場」

直擊／陳傑憲來看張惠妹了！　率中華隊5球員現身大巨蛋...現場暴動

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

地方熱門新聞

旅行社推飯店機場接送350　搶中部旅遊市場

石門水庫清淤創新高　有效延長水庫壽命

2025臺灣燈會在桃園　首支形象影片亮相

台南玉井區平房火警搶救燒傷女子急送醫

年近6旬竟遭逢公司資遣他靠職訓助力轉職成功

三光國中棒球隊新宿舍動土

南投10餐廳業者慨捐食物銀行50組特色年菜

肺癌早期無症狀　LDCT公費篩檢條件放寬

桃管處長謝清文　獲頒農田水利卓越貢獻獎

服務生遭性侵輕生　南投衛生局：熟人加害佔9成

南消六大義消無人機隊蓄勢成軍

台南好生活台南呷頭路市集登場

成大太空系統工程研究所探空氣球精彩啟航

守好南瀛草地音樂會第一排粉絲熱情市府送暖暖包清場

更多熱門

相關新聞

大台南文化叢書第13輯出爐！

大台南文化叢書第13輯出爐！

台南市文化局與暖暖書屋文化事業公司，合作出版「大台南文化叢書」第13輯，28日下午於十八卯茶屋舉行首場新書發表暨分享講座，文化局長謝仕淵、叢書召集人黃文博、第13輯各書作者吳建昇、段洪坤、曾國棟、謝貴文、張耘書等人皆親臨現場，本場由作者吳建昇、謝貴文主講，並與在場多位文史界專家學者共襄盛舉、熱情互動。

鋁罐黑琵藝術展覽七股黑面琵鷺展示館開幕展出

鋁罐黑琵藝術展覽七股黑面琵鷺展示館開幕展出

台南400外媒交流會黃偉哲分享城市願景

台南400外媒交流會黃偉哲分享城市願景

台南400 城市食力觀光美食博覽會限定商品滿額加贈小禮物

台南400 城市食力觀光美食博覽會限定商品滿額加贈小禮物

日本友誼市弘前市長拜訪黃偉哲雙方深化農產交流

日本友誼市弘前市長拜訪黃偉哲雙方深化農產交流

關鍵字：

藝術展任怡潔蝴蝶夢台南400

讀者迴響

熱門新聞

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」

趙露思被爆患上神經系統疾病

卓榮泰宣佈了！高鐵南延採取「高雄案」

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

監獄淪炮房！女警難忍慾火和囚犯牢中激戰

建中生揪團吃麥當勞炫耀遭圍剿　校方道歉：願深刻反省

趙露思爆罹重度憂鬱「160cm剩38kg」！

快訊／趙薇宣布離婚！「多年前已解除婚姻關係」

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

台灣人愛做1行為「在日本超NG」　日本人：會被罵

強冷氣團明入夜達最強「體感最低剩2度」　跨年北東甩涼雨

方志友想當玩咖出意外「23歲未婚懷孕」

「89酒店繼妹」色誘準姊夫懷孕！　渣男：我才被騙的

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照

建中生吃麥當勞被網暴刪文！學長嗆「醫學系封殺」

更多

最夯影音

更多

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面