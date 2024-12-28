「陽光．古都400⁺」國際藝術展登場　任怡潔「蝴蝶夢」穿越台南400

▲藝術家任怡潔為「陽光．古都400⁺」國際藝術展，歡迎參觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

藝術家任怡潔為「陽光．古都400⁺」國際藝術展創作的「蝴蝶夢」，靈感即源自「莊周夢蝶」，深入探討夢與現實的界線，以及自我認知的相對性。透過蝴蝶的象徵，引入充滿色彩的夢與情境，融入莊周的處世哲學，亦是對台南古城400年來歷史文化的深刻反思。

任怡潔在畫布上描繪出幻夢般的景象，蝴蝶自由翱翔，代表著藝術創作的無限可能與流動的時間。蓮花和蓮蓬象徵生命的起始和終結，以及時代的更迭。作品也深層地觸及藝術文化的交流，巧妙地將中西方的文化元素交織在一起，讓觀者感受到不同文化的相互影響與融合。透過這樣的表達，引導觀者回望台南這片土地的歷史脈絡，並思考藝術在歷史中的角色與價值。

「蝴蝶夢」鮮豔色彩的呈現，正如陽光灑落於府城古都的土壤中，將古老的傳說與當代藝術語彙融合。畫作傳達的不僅是視覺的饗宴，也充分展現情感的流動與變化，更象徵著台南文化的繁榮與多樣性，無疑是一場文化盛宴及古今對話的交流。在作品中，既能感受到莊周夢蝶的哲學思考，又能體會到台南獨特的歷史文化風華，從而得到啟發，重新思索自我與世界的關係。這是任怡潔透過「蝴蝶夢」所創作的意旨，也是一種視覺的詩意與思想的深度交織，而這正是藝術所能達成的最美好狀態。

任怡潔畢業於高雄師範大學美術系碩士，具備扎實的藝術理論與實踐基礎。在學術生涯中深入研究藝術創作，並積極參與各種展覽。曾參與國內外多次藝術展覽，並在多項大賽獲獎，例如：2023、2024年在日本國立東京新美術館參展，2023年於義大利威尼斯建築雙年展衛星展參展，並獲南部美術協會第七十年全國徵畫入選。這些經歷不僅豐富了她的創作視野，也提升了她在藝術界的評價。

「陽光．古都400＋」國際藝術展由華拓國際藝術交流協會主辦，該協會表示，台南府城是台灣最早的城市，也是最早與外國取得連結的城市，府城的圓環設計與規劃迄今還散發著濃濃歐洲城市的面貌，這樣的城市底蘊早已具備國際化的基礎。隨著藝術文化的普及與資訊的流通，城市與城市、國與國之間的藝術往來逐漸的加溫，透過市政府的政策，如蕭瓏及總爺國際藝術村的國際駐村計畫都為古都注入了生猛的藝術活水，畫廊、藝術博覽會以及民間團體的相互交流更擴大了藝術的視野與藝術產業的價值。

早在國際藝術村成立之前，2002年馬芳渝老師便已透過「亞洲新意美術交流展」為這座城市的民間團體點燃國際藝術交流的火種。2019年成立的「華拓國際藝術交流協會」第一任理事長鄭宏章進一步延續，並扛起這個共享、共舞、共融的重要使命，於2021年舉辦了「藝無界The Art without Borders」國際藝術家交流展，為台南藝術圈注入了更多元的視覺饗宴。

相對於運用國家資源所舉辦的國際藝術家交流，華拓人本著對藝術的熱情與國際視野的開拓，會員不分你我自籌資金，共同協助展覽畫作的運送、布展、主視覺設計及畫冊的編撰。會員們也相互激勵，在技法、觀念上彼此欣賞，並典藏彼此的作品。華拓人更進一步地展現台南人的熱情，規劃帶領國外來的藝術嘉賓前往阿里山田野踏查，深入了解台灣的人文特色以及自然景觀，達到文化共融的最高境界。

此次「陽光．古都400⁺」國際藝術展以馬老師所建立的國際藝術絲路為主軸，延續2021年「藝無界」的國際參展規模，更積極地拓展國際空間，參展的國際藝術家除了原來馬來西亞、印尼、新加坡、韓國、越南以及泰國，更增加歐洲現當代藝術搖籃的德國Carsten Goering與義大利Pippo Altomare及 Federica Ricca等藝術家。國內邀請的藝術家涵蓋了北中南活躍於國內藝壇的重量級藝術家30人，華拓會員藝術家有邵英莉等45人。

400年前，荷蘭人在台南建造「熱蘭遮城」，將台灣帶入世界貿易體系；物換星移，如今台南成為文化科技之都，彷如一場歷史大夢。欣逢台南400年，「陽光．古都400⁺」國際藝術展除了與台南市民共享共榮之外，預料又將會為台南的藝術增添一股新的活力與氣象。

「陽光．古都400⁺」國際藝術，在耘非凡美術館登場，展出時間：12/23-2025/2/2，歡迎參觀。