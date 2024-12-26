台灣米奪日本金賞！台中稻農林凡閔以「高雄147號」獲獎

▲林凡閔（右）奪日本稻米競賽金賞，左為「高雄147」育成者吳志文 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台灣米在日本參賽奪牌！來自台中市的稻農林凡閔，在今年「台灣稻米達人選拔」中榮獲香米組金牌後，赴日本參加第26屆「米‧食味分析鑑定競賽國際大會」，勇奪「都道府縣‧海外地域代表」組金賞獎，也是16位金賞得主唯一的海外選手，本次得獎的「高雄147號」香米以清甜入喉、滑順的口感及芋頭清香，贏得國際評審青睞，也讓台灣米躍上世界舞台。

林凡閔為國爭光，農業部今舉行表揚記者會。農業部次長胡忠一指出，「台灣稻米達人選拔」是國內最高規格的稻米評選賽事，今年吸引813位農友參與，評審以稻穀容重量、糙(白)米品質規格、粗蛋白檢測、糙米外觀、感官評鑑等多項指標評選，林凡閔繼2019年以「台南16號」奪得台灣好米組冠軍後，今年再次奪得香米組金牌，並代表台灣出征國際舞台。

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林凡閔表示，繼承父業從事種稻工作，一直努力研發、追求更好品質，外界都說台灣東部出好米，其實全台灣都出好米，有很多認真的農民在打拚，這次赴日參賽獲得金賞，很開心可以讓世界看見台灣，也證明台灣農業水準很好，希望台灣人珍惜這片土地，消費者多支持國內農產品。

農糧署指出，「高雄147號」香米由農業部高雄區農業改良場吳志文博士等人所育成，以其清新芋香與滑順口感深受市場喜愛，屢次在國內外賽事中獲獎。本次再度受到國際評審認可，不僅體現台灣稻農在栽培技術上的高成熟，也彰顯台灣香米在品質上的卓越競爭力，更突顯我國稻農在面對氣候變遷時的應變能力與技術實力。