在台灣當女生很輕鬆？他嗆「不要整天仇男」：該珍惜...網吵翻

▲原PO認為，在台灣當女生很輕鬆。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

近日一位網友表示，在台灣好像責任都是壓在男生身上，社會要求男生要有好工作、好薪水，也不太接受AA制，男生付出約8成花費，「女生不要整天抱怨或是仇男了，你們真的已經是輕鬆模式了。」文章一出，引發網廣泛討論。

原PO在Dcard以「感覺在現代的台灣當女生很輕鬆耶…」為題發文，表示在台灣責任什麼的都是壓在男生身上，先不提兵役這類制度上的不平等，「社會期待要求男生要有好工作、好薪水，最好要有房子、反正就是最低限度養活自己，但這還不一定及格，最好要養得起老婆（女友）、家庭。」

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原PO指出，女生不被期待生小孩，也不用有好工作好薪水，只要養得起自己就是最高分，「養不起想耍廢，沒關係去找個男的養你，反正只要不在意外貌，都可以依附男人生存，然後仰賴女權提升，還不需要低聲下氣也能享受老公（男友）的資源，這樣才是最聰明的女人。」

原PO表示，「如果你稍微有一點點『上進心』，基本上認真一點都能取得工作上的紅利，八成混的比同條件男性好，但這不等於你不能找個另一半養喔，畢竟在台灣，女生的錢是自己的，男生的錢才是大家的。」

原PO認為，台灣不太接受AA制，男生出8成到全額得花費，禮物也是女生拿得多，「因為在台灣，從情人節乃至聖誕節，通常是男生被賦予要送禮物的責任或者說壓力，你有看過哪個男生女友沒送禮物會上網噴她的嗎？」

原PO說，日常相處上台男也容易討好女生，「可能是當舔狗當久了，又或是被洗腦要成為所謂的『好男人』常常過的沒什麼自尊，然後讓女友過得爽，但久了就養成公主，不僅得不到感謝，也很容易被拋棄。」

原PO強調，「台灣女生不要整天抱怨或是仇男了，你們真的已經是輕鬆模式了到底還有什麼好仇啊？台灣男生沒仇女你們就該萬幸了，好好珍惜你們擁有的一切吧。」

貼文一出，不少人紛紛留言「你下輩子去投胎當女生，你就知道知道有多辛苦了」、「每次看到仇男或仇女的文章，看了都覺得蠻煩的，對於男女平等這件事情，我個人認為永遠不可能公平，光是身體構造就完全不同」、「一堆平凡的女生在認真生活也會有很多不順遂」、「總之我認為不管當男當女，都很辛苦，當人類就是一種壓力」。

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