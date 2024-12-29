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不只老人！看似健康也會猝死　醫點名「5族群」：很多人忽略

（示意圖／方萬民攝）

▲重症醫黃軒表示，有5種人看起來健康，但因其生活習慣容易引發心臟功能危機。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

近期由於寒流來襲的關係，短短數日內已有百餘人因寒冷而發生猝死。重症醫師黃軒表示，其實寒冬中猝死的情況，並不僅限於年長者或患有慢性病的人，許多看似健康的人也可能因為忽視生活細節而面臨危險。

據消防署統計，全台從25日至昨（28日）上午因非創傷原因發生心跳停止（OHCA）案例已達112例。黃軒在臉書粉專PO文指出，很多人一定聽過，「某某人，平常看起來很健康，今天就猝死？」這是因許多人忽略了低溫對身體的潛在威脅，尤其表面上看起來健康的人，也可能因隱藏危險因素，面臨猝死的危機。

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黃軒指出，猝死的高危險族群除了長者外，患有「三高」（高血壓、高血糖、高血脂）的族群、吸煙和飲酒成癮者，以及肥胖者都是屬於高危族群。因為寒冷天氣會導致血管收縮，增加心血管疾病風險，而這些族群的身體狀況更易受到低溫衝擊。

除了上述5個典型族群外，下列5個族群，則是看似健康的非典型猝死高危險族群，他們往往因為一些不良生活習慣或忽視健康細節，即使是年輕、看似健康，卻不知自己早就不健康，面臨猝死風險。

1.暴飲暴食者：冬季常見的暴飲暴食行為會導致血液集中於消化系統，心臟負擔突然增加，可能引發急性心肌梗塞。

2.缺乏運動者：長期缺乏運動會導致心血管功能下降，身體對寒冷的適應能力減弱，增加猝死風險。

3.喜歡酒後或飯後泡澡、酒醉者：飯後或酒後泡澡會導致血液重新分配，心臟負擔加重，特別是在冬季高溫浴室與低溫環境的溫差下，容易引發心血管危機。

4.情緒起伏大者：壓力過大或情緒波動會影響交感神經系統，導致心律不整或血壓波動，增加猝死的可能性。

5.感冒久未痊癒者：感冒病毒可能侵入心肌，引發心肌炎或心律不整，若忽視保暖或未及時就醫，可能導致猝死。

黃軒提醒，寒冷天氣對心血管系統的影響是全方位的，不僅導致血管收縮、血壓波動，還可能因冷熱溫差或長時間暴露於低溫環境而對身體造成重大負擔。許多人以為猝死只會發生在有慢性疾病或年長者身上，卻忽略了年輕人因不良生活習慣或未注意保暖而猝死的可能性。

為降低猝死風險，黃軒醫師建議從以下6點入手：

1.注意保暖：外出時佩戴圍巾、帽子，特別保護耳朵和頸部等易忽略的部位。

2.避免劇烈溫差：起床時緩慢移動，避免突然接觸冷空氣；洗澡時保持水溫適中，避免過冷或過熱。

3.健康飲食：少吃高油高鹽食品，避免暴飲暴食。

4.適量運動：每週至少進行150分鐘中等強度運動，有助於增強心血管功能。

5.及時就醫：如出現胸悶、心悸等症狀，應立即就醫檢查。

6.警惕生活細節，避免隱藏風險。

黃軒醫師最後也提醒，寒冬中，典型的高危險族群如年長者和慢性病患者需要特別關注，而看似健康的人群也應警惕暴飲暴食、缺乏運動或忽視保暖等問題。他也特別提醒大家，寒冬雖然美麗，但暗藏危機，唯有養成良好習慣與全面保暖措施，才能有效降低猝死風險。

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