一堆店「QR Code點餐」他喊麻煩！4缺點被狂嫌：尤其帶長輩

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

現在，許多餐廳都推出QR Code掃碼點餐，希望外場人員的壓力減小，讓營運更順利、有效率；然而，有網友卻抱怨，使用者體驗變差，尤其對長輩來說相當不便。話題掀起熱烈討論，一派人心有戚戚焉，直呼「根本無法一目了然」、「感覺被迫拿個資」，但也有消費者給出正面評價。

網友日前在Threads發文直呼，「一堆店用QR Code點餐，使用者體驗根本是變差，不是變好。」

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這番話引起熱烈迴響，大多網友認為，操作上並沒有比較方便、無法看完整菜單、對長輩較不友善，況且服務費也沒有減少，「完全同意！希望能同步提供紙本菜單，只有線上看根本無法一目了然，看起來很不方便，越來越多店只提供QR Code，感受真的很糟」、「真的。一次沒辦法看完整菜單很難點，菜單就是要能夠一眼先看到有多少選項，而不是用放大鏡一道菜一道菜看，店家是以為我在玩交友軟體，左滑右滑嗎？」「有些要自己手機點餐，餐具還要自己拿，竟然要收服務費」、「去過日韓用平板點餐、結帳，就會覺得QR Code超級雞肋」、「然後還有強制加入線上會員的Line，還要封鎖刪除，有夠麻煩」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

不過，也有人持不同看法，表示「身為不喜歡跟人交流的內向仔，覺得每間餐飲店都應該要有QR code點餐」、「自己用手機或平板看菜單，有圖片、內容物介紹跟價格，可以慢慢看慢慢選啊！很多餐廳都還有服務鈴可以按，有問題也可以請他們過來桌邊，很方便啊」、「我喜歡啊！不用跟店員爭辯點了什麼餐點，點錯自行負責」、「正常應該要這樣，不然點餐其實很浪費人力，各行各業缺人情況下，這是未來的趨勢，人只會去更有價值的崗位，剩下都會走向自助、自動化」。