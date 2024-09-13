　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一堆店「QR Code點餐」他喊麻煩！4缺點被狂嫌：尤其帶長輩

▲▼民眾掃描QR code入店家。（圖／記者屠惠剛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

現在，許多餐廳都推出QR Code掃碼點餐，希望外場人員的壓力減小，讓營運更順利、有效率；然而，有網友卻抱怨，使用者體驗變差，尤其對長輩來說相當不便。話題掀起熱烈討論，一派人心有戚戚焉，直呼「根本無法一目了然」、「感覺被迫拿個資」，但也有消費者給出正面評價。

網友日前在Threads發文直呼，「一堆店用QR Code點餐，使用者體驗根本是變差，不是變好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這番話引起熱烈迴響，大多網友認為，操作上並沒有比較方便、無法看完整菜單、對長輩較不友善，況且服務費也沒有減少，「完全同意！希望能同步提供紙本菜單，只有線上看根本無法一目了然，看起來很不方便，越來越多店只提供QR Code，感受真的很糟」、「真的。一次沒辦法看完整菜單很難點，菜單就是要能夠一眼先看到有多少選項，而不是用放大鏡一道菜一道菜看，店家是以為我在玩交友軟體，左滑右滑嗎？」「有些要自己手機點餐，餐具還要自己拿，竟然要收服務費」、「去過日韓用平板點餐、結帳，就會覺得QR Code超級雞肋」、「然後還有強制加入線上會員的Line，還要封鎖刪除，有夠麻煩」。

餐廳,服務生,店員,吃飯,用餐（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

不過，也有人持不同看法，表示「身為不喜歡跟人交流的內向仔，覺得每間餐飲店都應該要有QR code點餐」、「自己用手機或平板看菜單，有圖片、內容物介紹跟價格，可以慢慢看慢慢選啊！很多餐廳都還有服務鈴可以按，有問題也可以請他們過來桌邊，很方便啊」、「我喜歡啊！不用跟店員爭辯點了什麼餐點，點錯自行負責」、「正常應該要這樣，不然點餐其實很浪費人力，各行各業缺人情況下，這是未來的趨勢，人只會去更有價值的崗位，剩下都會走向自助、自動化」。

ET快訊
快訊／五月天確定登上大巨蛋！
台人遊沖繩　誤停私人地「被討4.5萬元、搶手機」！日警：不違
「鴨頭」告別式16分影片曝　妻悲站棺木旁瞻仰遺容
全聯開放iPhone 16預購！最多省3500元
吳謹言被瘋傳懷孕5個月！　老闆于正祝詞「雙喜臨門」
Disney+推出「5折訂閱方案」　超猛片單公開
快訊／許光漢報到畫面曝！許太太們衝30km追星

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

旅宿業缺工「外籍生聘僱期擬修法延長」　周永暉：明年元旦上路

雲縣府攜手媽祖醫院營造友善網絡　VR體驗助民眾理解失智困境

振興花蓮3.0版10月上路　自由行入住第2晚加碼「補助1500元」

台人遊沖繩　誤停私人地「被討4.5萬元、搶手機」！日警：不違法

一堆店「QR Code點餐」他喊麻煩！4缺點被狂嫌：尤其帶長輩

日作家揭台中公車站牌「全都是垃圾」　台中環保局緊急派員清理

144公斤過期肉為何不銷毀　和牛EMPEROR料理長時隔半年回應了

大學周邊租屋57%契約不合格　消保處揪3大違規：恐害租客多賠錢

快訊／台中「和牛EMPEROR」復業！老顧客千萬頂下　食安處說話了

快訊／12:59東部海域規模4.8地震　14縣市有感「最大震度4級」

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬5筆金流來源

追柯文哲金流 神秘保險箱搜出百萬現金 ｜20240912 ET午間新聞精華

李多慧用韓文猜台小吃　答錯罰吃蛇→驚恐尖叫

一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪批檢調硬要聯結京華城

陳佩琪自揭保險箱裝什麼！怨檢廉特別交代「不可外傳」

旅宿業缺工「外籍生聘僱期擬修法延長」　周永暉：明年元旦上路

雲縣府攜手媽祖醫院營造友善網絡　VR體驗助民眾理解失智困境

振興花蓮3.0版10月上路　自由行入住第2晚加碼「補助1500元」

台人遊沖繩　誤停私人地「被討4.5萬元、搶手機」！日警：不違法

一堆店「QR Code點餐」他喊麻煩！4缺點被狂嫌：尤其帶長輩

日作家揭台中公車站牌「全都是垃圾」　台中環保局緊急派員清理

144公斤過期肉為何不銷毀　和牛EMPEROR料理長時隔半年回應了

大學周邊租屋57%契約不合格　消保處揪3大違規：恐害租客多賠錢

快訊／台中「和牛EMPEROR」復業！老顧客千萬頂下　食安處說話了

快訊／12:59東部海域規模4.8地震　14縣市有感「最大震度4級」

嘉藥芝麻香傳秋情　手作椒麻酥餅促進世代與台越文化交流

旅宿業缺工「外籍生聘僱期擬修法延長」　周永暉：明年元旦上路

明年「媒體宣導」預算遽增65.4％　她批：賴清德養網軍大內宣？

快訊／五月天確定21日登上大巨蛋！周思齊引退賽獻唱

福斯「入門休旅」改款升級！換搭8速自排、馬力增加到176匹

不滿新勞資協議！波音94%工人投下否決票　3.3萬人13日起大罷工

雲縣府攜手媽祖醫院營造友善網絡　VR體驗助民眾理解失智困境

陸2025年起「漸進式」延遲法定退休年齡　15年內最多延到63歲退休

百年安業再現風華　台南安業國小新校舍動土

鄭銘謙校閱矯正署靖安小組　科技鎮暴戰術迅速弭平40人暴動！

印尼網美帶貨中行大禮　跪倒在地拚了命救手機

生活熱門新聞

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

迪士尼為何不來台灣？40年前曾被看中　2原因放棄

高雄科大課堂規定超奇葩　8千人笑噴

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

台南知名烘焙坊遭棄單1100盒蛋黃酥　業者嘆揹黑鍋

不二糕餅被控「蛋黃酥有蟑螂」！商品來源曝

鍾小平和柯文哲鬧翻！詹江村爆「對話紀錄」

公車站牌堆滿垃圾廚餘　丟臉到日本

控爆料人沒證據！不二糕餅正式提告

吃麥當勞提「2邪門要求」！釣出一票店員喊讚

貝碧佳最快明轉中颱　「周末雨彈最多」下到中秋節

陳佩琪保險箱放百萬！他質疑怪怪的　一票卻喊正常

李珠珢沒刪除「中華民國國旗」　IG出現BUG

更多熱門

相關新聞

用餐「店員1喊句話」　全部客人秒閃開！萬人認了

用餐「店員1喊句話」　全部客人秒閃開！萬人認了

用餐時，聽到服務員喊「小心喔」，多數人都會閃開！而一名餐飲員也幫忙翻成白話文，「小心喔」這一句「是在叫你他X借過一點！」文章引發萬人爆共鳴，「尤其小朋友很容易暴衝，不管小孩還是服務人員都極其容易受傷」；也有同行直呼，「請借過，燙到會送醫噢，這樣就全閃開了！」

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

罕見！日本公車長出「毒菇」　照片破千萬人點閱

罕見！日本公車長出「毒菇」　照片破千萬人點閱

跟團遊日！怪大叔用餐「超噁1舉動」狂裝熟　女崩潰了

跟團遊日！怪大叔用餐「超噁1舉動」狂裝熟　女崩潰了

交往10年等不到求婚　網曝「男方1行為」是警訊

交往10年等不到求婚　網曝「男方1行為」是警訊

關鍵字：

QRCode點餐使用者體驗餐廳網友

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《延禧攻略》定情！吳謹言喜嫁洪堯

全裸水仗墜樓亡！　情侶疑用「孵蛋機」助興

快訊／黃偉哲國道車禍！公務車撞上大鐵箱

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

迪士尼為何不來台灣？40年前曾被看中　2原因放棄

「小沈1500」有行程怎見沈慶京？柯文哲這樣回

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光

灌醉酒店妹帶回飯店　色男剛脫褲子慘了

女記者遭諷陪睡怒告蔡正元！！邱毅：自取其辱

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

高雄選妃聖地又被抄　全套店「火辣長髮妹」掰了

高雄科大課堂規定超奇葩　8千人笑噴

民眾黨1情況露敗象　醫：小草醒悟了

他吃平安餐被桶　4個月後開槍報復

更多

最夯影音

更多

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面