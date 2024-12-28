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民俗類無形文化資產再傳喜訊　保東埤仔頭關帝廟拍面宋江陣文資登錄授證！

▲台南保東埤仔頭關帝廟「拍面宋江陣」進行市定民俗文化資產授證儀式訊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南保東埤仔頭關帝廟「拍面宋江陣」進行市定民俗文化資產授證儀式訊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南保東埤仔頭關帝廟「拍面宋江陣」進行市定民俗文化資產授證儀式，為南關線民俗類無形文化資產再增喜訊。

埤仔頭關帝廟為關廟山西宮、歸仁保西代天府之交陪境，而該陣最晚於日治末期便已存在，為南關線地區重要陣頭之一。該陣於2019年11月經文化資產審議通過，同年12月公告登錄為台南市民俗類無形文化資產。因該陣僅於交陪廟宇及自身宮廟慶典時出陣，今年適逢該陣參與東區後甲關帝殿建醮大典，將於12月28日該陣謝館圓滿宴當晚，市府頒發文化資產登錄證書，表彰廟方對拍面宋江陣的傳承與辛勞。

▲台南保東埤仔頭關帝廟「拍面宋江陣」進行市定民俗文化資產授證儀式訊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「保東埤仔頭關帝廟拍面宋江陣」為36人陣(不含頭旗)，與新化頂山仔腳、關廟下山仔腳（下湖）兩地之拍面宋江陣師出同源，有保東三陣之稱。三陣共演時，如水滸傳108條好漢再現，場面盛大，他地少見。該陣服飾、扮相及臉譜皆謹守傳統，每次出陣皆依臉譜畫臉，除八位藤牌兵之外，其餘角色皆有臉譜，而服飾為藍頭巾、白上衣、紅短褲、繫紅襪、綁黃腳巾、著草鞋，含有五行之象徵。另該陣陣法維持傳統形式，從十字陣─蜈蚣陣─八城陣─四人跳，到日月陣─鴟鴞陣─羅經陣─八卦陣，一氣呵成。其中鴟鴞陣、羅經陣與收尾時拜旗，氣勢威武。此外，於本庄遶境時，往往衝入民宅「鑽厝內」，替庄民趨吉避凶，尤具特色。

▲台南保東埤仔頭關帝廟「拍面宋江陣」進行市定民俗文化資產授證儀式訊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本陣皆由庄民自組，且成員、主事者可見青壯階層，又當地青年亦致力於推廣該陣，多次舉辦推廣活動，增加該陣之能見度，展現出庄頭間的高度認同與向心力，深具民俗價值。

▲台南保東埤仔頭關帝廟「拍面宋江陣」進行市定民俗文化資產授證儀式訊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經廟方、陣頭教練與埤仔頭庄民努力的傳承與推廣，保東埤仔頭關帝廟拍面宋江陣登錄為台南市無形文化資產，可謂實至名歸。因該陣出陣機會不多，繼去年參與新化山仔腳朝天宮建醮大典後，今年再參加東區後甲關帝廟建醮大典，難得連續2年出陣，市府特規劃文資授證儀式，表達對陣頭成員之敬意。

市長黃偉哲表示，台南為文化古都，此次授證，除見證屬於埤仔頭的榮耀外，也感受南關線民俗類無形文化資產的深度。

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