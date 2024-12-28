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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲轉榮譽主席？　民眾黨中央委員駁斥：狗屁理論！

▲▼ 柯文哲交保離開，林昭印感動落淚。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨柯文哲27日以3000萬交保，相隔114天重獲自由身。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲昨以3000萬保釋金交保返家，今（28日）有媒體報導，黨內人士建議柯文哲轉任榮譽主席，除了可專心處理官司外，民眾黨也能藉此轉型、擺脫一人政黨。但此言論引來民眾黨中央委員抨擊，從沒聽過這種說法，若把柯文哲推去請辭，等同是讓柯文哲孤單面對國家機器迫害，他們會全力保護「柯主席」。

民眾黨中央委員江和樹透過影片指出，「榮譽主席」的意思代表已經卸任，但柯文哲的黨主席任期還有2年時間，甚至還可以連任，哪來的榮譽主席問題？這會被別人笑，更何況柯文哲昨天才返家，他從沒聽過什麼這種說法。

同為中央委員的張凱鈞說，他們好不容易把柯文哲送回家，今天卻有黨內人士透過媒體亂放話，「什麼狗屁理論？稱柯文哲要變成榮譽主席，民眾黨要集體領導，這是推阿北去死嗎？」

張凱鈞怒斥，這跟北檢的起訴書一樣不具名、稱某時某地，根本莫名其妙；張在影片中還氣到拍桌，直言連蔡壁如都辭去台中市政府的植物要回黨保護柯，呼籲「某黨內人士」直接提案，不要透過媒體放話。若把柯文哲推去請辭，等同是讓柯文哲孤單面對國家機器迫害，他們會全力保護「柯主席」。

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