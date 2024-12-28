柯文哲仍在請假不能行使主席職權　民眾黨續以應變小組領導

▲民眾黨主席柯文哲交保隔日步出家門。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲昨（27日）以3000萬保釋金交保，暫獲自由身。據了解，黨內迄今仍未收到辭職信函，但如今不再重要，會以柯本人的態度為主；另外，現階段柯文哲仍是請假的狀況，不能行使主席職權，因此黨務運作仍會維持以緊急應變小組代行指揮權的方式。

在被關押114天後，民眾黨主席柯文哲昨以3000萬保釋金交保，暫獲自由身；昨下午柯步出法院後，隨即返家梳洗休息，接著前往新竹探視父親。今（28日）一上午，柯文哲並未出門，下午現身搭車出門，對於外傳要與律師碰面，面對記者提問「有睡好嗎？」、「有吃飽嗎？」、「北檢提抗告會不會擔心又被關？」等，柯文哲皆未回答。

據了解，目前黨內尚未收到柯文哲當初在押期間的辭職聲明，研判應該是沒有寄出，但如今柯文哲本人已交保返家，是否收到聲明的信件已不再重要，未來此議題的討論，柯本人的看法與表態，才是最重要的。

黨內人士說，目前黨內一切如常，支持者還沈浸在很高興柯文哲回來的狀態，雖然也會擔心北檢提起抗告一事，但現階段，暫時沒有提前部署的規劃。

針對黨主席的代理、選舉一事，該人士說，現在的態勢不可能討論，除非柯自己站出來說要辭；至於黨內領導的問題，現階段柯文哲仍是請假的狀況，不能行使職權，應該仍還維持以緊急應變小組代行指揮權的方式。

而近來黨內不斷有增設副主席、代理黨主席的討論，黨內人士說，民眾黨內向來就是大鳴大放，每一種意見都會有，當初柯文哲自己會有辭職的想法，某種程度也是希望黨的制度可以運作，「要不要繼續坐轎？柯文哲自己的想法比較重要」。