烏克蘭「首名北韓戰俘」死亡！活捉不到1天　傷重不治

▲北韓士兵遭烏軍俘虜畫面外流。（圖／翻攝自Militarnyi）



記者王佩翊／編譯

南韓媒體27日報導，烏克蘭特種部隊26日在俄羅斯庫斯克地區執行任務時，抓捕到一名北韓士兵，成功將其俘虜，是烏軍在俄烏戰爭中的首名北韓戰俘。然而南韓國家情報院卻表示，該名士兵由於傷勢嚴重，在被俘不到1天後就不治身亡。

烏克蘭特種部隊（SOF）26日在俄羅斯庫斯克地區執行任務時，首次俘虜一名為俄軍作戰的北韓士兵，同時透過Telegram平台公開了該名北韓士兵的照片。當時SOF表示，「這是烏克蘭防衛軍首次生擒為俄軍作戰的北韓軍人。」

根據南韓國家情報院透過情報機構取得的最新消息，這名被俘時深受重傷的北韓士兵因傷勢加重，在1天內不治身亡。

與此同時，俄羅斯對烏克蘭的軍事行動仍在持續，烏克蘭8月攻克庫斯克地區後，俄羅斯就持續在此與其交戰，試圖奪回庫斯克。而大部分被派往俄羅斯支援俄軍的北韓士兵，也是被送往庫斯克作戰。

目前約有1.1萬名北韓士兵與俄軍一同參與行動，然而庫斯克開闊的地形卻也讓不熟悉地理位置的北韓部隊成為烏克蘭無人機攻擊的目標，導致重大損失。烏克蘭總統澤倫斯基近日在社交媒體平台X透露，目前在庫斯克陣亡或受傷的北韓士兵已超過3000人。