北韓士兵「怕家人遭清算」當場自盡！　拒向烏克蘭投降

▲白宮指出，有許多北韓士兵在被烏軍俘虜前，寧願選擇自盡。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）27日透露，烏軍與俄軍近日在俄羅斯西部庫斯克州交戰，其中有許多被派往前線支援的北韓士兵，因為拒絕向烏克蘭投降，寧願選擇自殺。柯比指出，這些士兵是擔憂一旦被烏克蘭俘虜，自己遠在北韓的家人將會遭到北韓政府報復。

根據《共同社》報導，根據分析，光是在過去1周內，就有超過1千名北韓士兵在俄烏戰爭的前線傷亡。柯比在線上記者會中直言，北韓的「人海戰術」並未奏效，反而付出了巨大的傷亡代價。

他批評俄羅斯與北韓軍方高層將北韓士兵視為「消耗品」，並強迫他們執行「絕望的攻擊」。柯比強調，此類戰術不僅無法改變戰局，反而還會加劇人道危機。

他直言，有許多北韓士兵因為不願被烏軍俘虜，寧願自斷性命，以保全遠在北韓的家人的性命，以免他們因為自己被俘而遭到「清算」。

北韓向俄羅斯派遣了超過1.1萬名士兵，其中部分被部署在烏克蘭8月攻佔的庫斯克地區。北韓士兵抵達俄羅斯後，陸續投入到前線作戰，然而儘管北韓部隊持續增加參戰兵力，但傷亡情況也日益惡化，許多遠赴俄國支援的北韓士兵因不熟悉作戰方式，慘成砲灰。

同時，柯比也透露，美國總統拜登預計在數日內宣布對烏克蘭增加額外的軍事援助。他表示，俄羅斯總統普丁對通過談判解決戰爭問題毫無興趣，並認為俄方不會為結束衝突作出任何妥協與讓步。

《路透社》則報導，普丁26日似乎改變了立場，暗示可能透過斯洛伐克的調解與烏克蘭展開和平談判。