「韓元急貶」匯率創新低！15年來最便宜　韓媒點名3種人慘了

▲韓元兌美元匯率屢創新低。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

南韓總統尹錫悅3日宣佈戒嚴令後，政局動盪不安，尹錫悅與總理韓悳洙先後被彈劾，韓元兌美元匯率突破1480大關，創下2009年全球金融危機以來的新低點。韓媒也指出，這樣的情況讓赴海外留學生、在韓外籍勞工以及旅遊業界面臨重大挑戰，甚至影響到南韓民眾赴國外旅遊的意願。

根據《韓國時報》報導，尹錫悅宣佈戒嚴令後，讓許多外籍旅客產生安全疑慮，降低遊客入境南韓的意願。而韓元貶值更讓國內計劃出國旅遊的南韓民眾卻步，許多旅行社反映，受到匯率影響，明年以後出發的海外旅遊產品幾乎沒有新訂單。

業界人士透露，部分旅行社考慮暫停透過電視購物頻道販售旅遊產品。不僅如此，在Eurang與Blind等旅遊網路論壇上，也有不少人抱怨匯率太高，使出國計劃變得困難。一名南韓網友說，「我原本計畫要去美國旅行，但是由於匯率飆升，不知道何時才能換匯。」

前往海外念書的留學生也因匯率問題面臨更高的經濟壓力，甚至有學生被迫休學或考慮回國的可能性。一名就讀於美國私立大學的南韓學生的家長表示，每次匯率就算微幅上漲都會對家中財務造成重大影響。

此外，外籍勞工也因匯率下跌，導致匯回母國的錢變少，而在南韓就讀的外國留學生則開始提前兌換韓元以支付下學期的學費和生活費用。