　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

港女練空中瑜伽「受困半空中」　消防員破門救人

▲▼香港女子做空中瑜伽被繩纏腰困半空。（圖／香港01，勿亂用）

▲香港女子做空中瑜伽受困半空中。（圖／香港01）

文／香港01

空中瑜伽作為新興運動，廣受香港人歡迎，惟獨自進行時恐會發生意外，27日便有人被瑜伽繩纏腰困於半空。事發於下午5時33分，警方接報有人從新蒲崗雙喜街9號匯達商業中心一間瑜伽練習室內，聽到一名女子大聲求救。救援人員到場爆門後，發現一名女子空中瑜伽期間被困半空，並將她解下。女子姓梁（33歲），她報稱頭暈及腰痛，經檢查後無需送院。

附近商戶李小姐稱，在走廊等候排隊到琴房彈琴的人聽到有女子高聲呼救，大家起初沒為意，惟呼救聲持續約15分鐘，她與其他商戶得悉後查看，發現是從瑜伽練習室內傳出，始知悉女事主被繩纏住吊高無法解困，「條腰都勒得幾（緊），兩個圈好入」（腰被勒得很緊），他們嘗試根據女事主提供的密碼開門不果，且無法與場主取得聯絡，最終只好報警求助。

消防到場後撞開房門，赫見女事主被繩纏腰困約2米高位置，幸無受傷，將她安全救下，「就算我哋幫佢開密碼，應該都幫唔到佢，要托佢落嚟幾個人先得」（就算我們幫她開密碼，應該也幫不了她，要幾個人才能把她拉下來）。

▼女子想不起來門鎖密碼，消防員只好破門。（圖／香港01）

▲▼香港女子做空中瑜伽被繩纏腰困半空。（圖／香港01，勿亂用）

據悉，現場為自助的瑜伽練習室。鄰近單位的李小姐講述事發經過指，當時同層均有商戶聽到有女子連續呼叫逾15分鐘，覺得「唔對路」（不對勁），出於關心遂上前詢問情況，被困女子則回答指繩索纏腰，被困空中無法落地，但沒有即時危險。他們曾嘗試根據女事主提供的密碼開門，但疑密碼錯誤，「唔知係咪驚得滯，總之就開唔到門」（不知是不是嚇傻了，就是開不了門），最終有人按女事主要求報警求助。

消防到場後再次試用密碼開門不果，遂撞開房門，成功救下事主，她並無大礙，毋須送院，情緒亦回復平靜。李小姐憶述當時見到事主被困高約2米的地方，身旁放有手機在攝影架上。《香港01》正就事件向練習室查詢。

空中瑜伽近年成為熱門運動，但獨自進行而導致繩纏被困的意外，過往在其他地區亦曾發生。2022年4月，在台灣高雄鳳山區一間空中瑜伽教室，一名21歲女子獨自做空中瑜伽，雙腳被瑜伽繩綁在半空中，透過落地窗呼救，被途人發現報警，由救護人員破門將她救下，幸無受傷。

及至今年8月，在台南中西區一間運動教室，一名34歲女子獨自做空中瑜伽，被瑜伽帶纏頸，她被吊在半空呼吸困難，及時呼叫iPhone Siri代為報警，獲救下送院。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／應曉薇被爆擁雙重國籍　辦公室回應
快訊／18縣市低溫特報！　1地非常寒冷
最冷時刻要來了！　急凍探7度
快訊／柯文哲交保北檢不服抗告！　高院火速分案
65歲免繳健保被炎上！　國民黨《老福法》急煞車
六月道歉李易「退追鮮肉教練」！　斬斷3年曖昧
藍營要推「65歲免健保費」　立委電話被打爆、醫界反彈大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港女練空中瑜伽「受困半空中」　消防員破門救人

陸對進口牛肉進行保護措施調查　巴西、阿根廷最受影響

貓熊不冬眠！　遇上「熊出沒」的遊客秘笈

妙齡正妹深夜遭埋伏撲倒！陸變態男不劫財劫色「只搶襪子」

珠海撞人35死案「一個月神速宣判」　法院：動機卑劣判處死刑！

陸學者：應全面取消一線城市購屋限制　允許漲價

反制美「國防授權法案」　雷神再上榜！陸制裁7間美軍工企業和個人

陸公佈：全球10月經濟摩擦金額指數同比下降10.3%　美印巴居前三

陸網紅拍90支影片侮辱華為！　判賠89萬併全平台公開道歉「洗門風」

陸國防科工局長張克儉失蹤多月後被免職

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD

【超捧場】POV:老闆約打球 但隔天發薪水

【IG新功能】「短片聯集」共享功能　根本是害人吵架的功能XD

幫癱瘓貓揉肚肚　被兇悍表情萌翻❤️

林口AI產業新艦隊 啟動微型創業新紀元

AI時代吸引人才！鎖定IBC環球企業總部 3大升級要素

港女練空中瑜伽「受困半空中」　消防員破門救人

陸對進口牛肉進行保護措施調查　巴西、阿根廷最受影響

貓熊不冬眠！　遇上「熊出沒」的遊客秘笈

妙齡正妹深夜遭埋伏撲倒！陸變態男不劫財劫色「只搶襪子」

珠海撞人35死案「一個月神速宣判」　法院：動機卑劣判處死刑！

陸學者：應全面取消一線城市購屋限制　允許漲價

反制美「國防授權法案」　雷神再上榜！陸制裁7間美軍工企業和個人

陸公佈：全球10月經濟摩擦金額指數同比下降10.3%　美印巴居前三

陸網紅拍90支影片侮辱華為！　判賠89萬併全平台公開道歉「洗門風」

陸國防科工局長張克儉失蹤多月後被免職

美元創10年最強表現！　大摩「衰敗論」VS. 謝金河：崩潰機率不大

情侶全裸激戰「巫師在旁念咒語」！肉色畫面曝　聲稱可提升人緣　

王船文化館開幕...林邊、崁頂未列免費地區　屏東縣府回應了

應曉薇被爆擁雙重國籍　辦公室回應：14年前已放棄加拿大國籍

快訊／18縣市低溫特報！急凍跌破10度　1地非常寒冷

咖啡廳裝針孔偷拍6女！校園女廁也淪陷　台大牙醫生判1年8月

領基本薪資「工作不用太認真？」　網曝關鍵：還沒到能喊價的資格

有片／張艾亞婚禮辣舞「穿太低胸」！掉出超兇事業線 下滑急拉全被拍

漢姆被湖人撤換主因？　亞瑞納斯：不會講「詹姆斯語」

《RUN新聞》歡度八周年！　辦見面會與粉絲近距離互動

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

大陸熱門新聞

奧運冠軍樊振東宣佈退出世界排名 「不參賽就罰款」成最後一根稻草

妙齡正妹深夜遭撲倒！變態劫匪只搶襪子

珠海撞人35死案　一個月速審判死！

「日文0基礎」！他靠4545支A片自學　通過N2檢定：謝謝女優

貓熊不冬眠！　遇上「熊出沒」的遊客秘笈

陸21歲正妹遭前男友殺害　18歲妹也被滅口

陸網紅拍90支影片侮辱華為！ 判賠89萬併全平台公開道歉「洗門風」

低調對台軍演？　陸國防部：兵無常勢、水無常形

爆乳妹被「抓奶肉搏」29秒　竟是搭訕男人被拒就動手

陸對進口牛肉進行保護措施調查

港女練空中瑜伽受困　消防員破門救人

陸學者：應全面取消一線城市購屋限制

男大生出軌被抓！竟將女友壓在人行道親熱

反制美「國防授權法案」 雷神再上榜！陸制裁7間美軍工企業和個人

更多熱門

相關新聞

瑜伽初學者入門必看

瑜伽初學者入門必看

「瑜伽」是一種近年來非常流行的運動之一，瑜伽公認好處就是可以改善人們生理、心理、情感和精神方面的問題。許多女性會利用瑜伽來雕塑身材，讓身形線條看起來更優美。而且瑜伽入門門檻非常低，可以在家中跟著影片輕鬆做，很適合運動新手。

3款超夯興趣女生周末放鬆必體驗

3款超夯興趣女生周末放鬆必體驗

裘莉高難度「懸空喝咖啡」驚艷網

裘莉高難度「懸空喝咖啡」驚艷網

失業空姐誤當小三　用空中瑜伽帶上吊

失業空姐誤當小三　用空中瑜伽帶上吊

女星們激瘦的祕密

女星們激瘦的祕密

關鍵字：

空中瑜伽

讀者迴響

熱門新聞

監獄淪炮房！女警難忍慾火和囚犯牢中激戰

趙露思被爆患上神經系統疾病

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

強冷氣團明入夜達最強「體感最低剩2度」　跨年北東甩涼雨

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

建中生吃麥當勞被網暴刪文！學長嗆「醫學系封殺」

建中生揪團吃麥當勞炫耀遭圍剿　校方道歉：願深刻反省

無辜建中生被PO臉公審　父母緊急辦帳號留言求刪

她做蛋糕請親友吃　竟害3死3住院

焦凡凡提千次分手 婁峻碩讓我相信愛情

色軍人夜闖女友妹妹房間　逞慾2秒慘了

吳宗憲談曾國城失言「台灣少了點幽默感」　

橘子男友：柯文哲夫妻為家中3億現金爭吵　檢追數字疑點

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照

五月天宣布「跨年免費唱」　搶票資訊曝光

更多

最夯影音

更多

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面