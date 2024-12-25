未有效糾正性騷被重罰100萬　麥當勞：虛心接受

▲麥當勞爆女員工遭主管性侵，台北市勞動局開罰100萬元。（示意圖／資料照）

記者黃士原／台北報導

針對北市一間麥當勞主管性侵案，台北市勞動局今日表示，根據麥當勞昨天送交的調查報告，業者得知性騷卻未有效糾正，未對受害者提供心理諮商及其他必要服務，因此開罰100萬元。對此，麥當勞表示虛心接受，並正進行內部檢討，加強對員工申訴案件的後續支持與協助。

有關麥當勞前主管侵犯女員工輕生一案，台北市勞動局25日傍晚指出，本案受裁處人於知悉性騷擾情形時，未採取立即有效糾正及補救措施，違反《性別平等工作法》第13條第2項規定，且因違反情節所生影響與應受責難程度嚴重、及受處罰者資力，依《性別平等工作法》第38條之1第2項、「台北市政府處理違反性別平等工作法事件統一裁罰基準」第3點項次9及第4點之規定，處受裁處人新台幣100萬元罰鍰。

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勞動局提及，事業單位知悉性騷擾情形時，即應採取立即有效之糾正及補救措施，不可輕忽；維護職場環境安全是雇主的責任，法規裡所謂採取立即有效糾正及補救措施，須隔離行為人與被騷擾人，並對申訴人提供或轉介諮詢、醫療或心理諮商、社會福利資源及其他必要服務。

對於被罰100萬元，麥當勞表示，「針對台北市勞動局指出，未立即提供受害員工心理諮商及其他必要服務，我們虛心接受，並正進行內部檢討，以加強對員工申訴案件的後續支持與協助。」

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