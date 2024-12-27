珠海撞人35死案「一個月神速宣判」　法院：動機卑劣判處死刑！

▲樊維秋11月11日駕駛越野車衝入體育場，衝撞正在運動的民眾。（圖／翻攝自微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣東珠海11月11日發生體育場開車撞人事件，導致35人死亡，中國大陸官方非常重視此案，只花了一個多月就完成調查與審理，於12月27日由珠海市中級人民法院宣判，以「以危險方法危害公共安全罪」判處嫌犯樊維秋死刑，剝奪政治權利終身。

根據新華社報導，法院經審理查明，樊維秋因婚姻破裂、生活失意，且不滿離婚財產分割結果，遂決意通過駕車衝撞人群方式發洩私憤，於2024年11月11日晚，在珠海市香洲區體育中心故意駕車衝撞正在鍛鍊的人群，造成重大傷亡後果。

法院認為，樊維秋的犯罪動機極其卑劣，犯罪性質極其惡劣，犯罪手段特別殘忍，犯罪後果特別嚴重，社會危害極大，應當依法嚴懲。

報導提到，庭審中，檢察機關出示了相關證據，樊維秋及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，樊維秋進行了最後陳述，當庭認罪。

62歲的樊維秋11月11日晚間駕駛越野車闖入珠海體育場，朝著正在運動及散步的民眾衝撞，導致35死43傷。樊維秋原打算逃逸，但很快被警方包圍，於是在車上持刀自殘，陷入昏迷後被送醫治療。

案發之後，中共總書記習近平指示，「要依法嚴懲凶手。各地區及相關部門要深刻汲取教訓、舉一反三，加強風險源頭防控，及時化解矛盾糾紛，嚴防發生極端案件，全力保障人民生命安全和社會穩定。」

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