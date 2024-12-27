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台南藍軍力挺財稅法...基進黨議員踢館　李宗霖被硬推出場

▲台南市議會國民黨團27日召開記者會力挺新修法通過的財劃法，不料基進黨市議員李宗霖拿著挑戰書衝進會場，揚言要跟黨團成員辯論，爆發推揥衝突，李宗霖遭議員盧崑福等人強行將他推拉出場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團召開記者會力挺新修法通過的財劃法，基進黨市議員李宗霖拿著挑戰書衝進會場，揚言要跟黨團成員辯論，爆發推揥衝突，李宗霖遭議員盧崑福等人強行將他推拉出場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立法院日前三讀通過《財劃法》，地方政府統籌分配稅款增加3757億元，台南市議會國民黨團27日召開記者會力挺，怒斥民進黨刻意抹黑、扭曲，不料基進黨市議員李宗霖拿著挑戰書衝進會場揚言要跟黨團成員辯論，雙方爆發推擠衝突，李宗霖遭議員盧崑福等人強行他推拉出場。

▲台南市議會國民黨團27日召開記者會力挺新修法通過的財劃法，不料基進黨市議員李宗霖拿著挑戰書衝進會場，揚言要跟黨團成員辯論，爆發推揥衝突，李宗霖遭議員盧崑福等人強行將他推拉出場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市議會國民黨團副書記長盧崑福說，民進黨打假球、基進黨幫腔，根本就是沆瀣一氣，財政收支劃分法」修正案20日三讀過關，台南、高雄、屏東縣市不斷聲稱修法後對他們不公平，台南市長黃偉哲更誇大宣稱「台北吃肉，我們只能喝湯、啃骨頭」，但黃偉哲沒說的是「修法後高雄市將增加245億元、台南市增加163億元」。盧崑福說，他與市議員許至椿、方一峰率多名議員助理召開記者會，詳述民進黨沒有說的事實。

▲台南市議會國民黨團27日召開記者會力挺新修法通過的財劃法，不料基進黨市議員李宗霖拿著挑戰書衝進會場，揚言要跟黨團成員辯論，爆發推揥衝突，李宗霖遭議員盧崑福等人強行將他推拉出場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

但國民黨團記者會準備開會之際，基進黨台南市議員李宗霖高舉挑戰書，對著在場盧崑福等人叫囂，要求公開辯論，導致記者會無法進行。一開始盧崑福、許至椿、方一峰等人好言相勸，若李宗霖有意見，可以找時間對話。但李宗霖不為所動，就連議長邱莉莉辦公室主任曾耀德也勸不離，李宗霖堅持留在現場。

▲台南市議會國民黨團27日召開記者會力挺新修法通過的財劃法，不料基進黨市議員李宗霖拿著挑戰書衝進會場，揚言要跟黨團成員辯論，爆發推揥衝突，李宗霖遭議員盧崑福等人強行將他推拉出場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此時盧崑福、許至椿等人爆氣，強勢將李宗霖推拉出會場，雙方發生推擠衝突，場面一時火爆，幸好李宗霖被推離會場後，多人居中勸和止才消弭這場突。盧崑福表示，強勢把李宗霖拖出現場，是中止其作秀行徑。

盧崑福說，民進黨一直誤導《財劃法》修正後結果，表示國民黨的財劃法修正案對台南市不公，但事實是，民進黨政府或立委不但沒有提出版本，4名立委落跑沒有參與表決。中央政府統籌分配款從過去佔75％調降到65％，地方縣市增加10％來到35％，這才是中央與地方關係正常化好的開始，

▲台南市議會國民黨團27日召開記者會力挺新修法通過的財劃法，不料基進黨市議員李宗霖拿著挑戰書衝進會場，揚言要跟黨團成員辯論，爆發推揥衝突，李宗霖遭議員盧崑福等人強行將他推拉出場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

許至椿表示，當年韓國瑜擔任高雄市長時，向時任行政院長蘇貞昌爭取3000多萬整建前鎮漁港，過程拖拖拉拉，高雄市長陳其邁就任後，蘇竟說3000多萬不夠，一口氣就增加到81億元，散財童子的行徑根本就是中央集權。綠營執政時對地方縣市補助是大小眼，同黨就給多、他黨就給少，他希望民主國家要法治執行《財劃法》，而不是人治，出現「大小漢」，並造成社會對立。

方一峰說，《財劃法》修正後，黃偉哲說「台北吃肉，我們只能喝湯、啃骨頭」，但事實上，台南市增加163億元，地方能改建老舊校舍、老人設施、幼兒托育，全民受益。2010年台南市合併升格，時任台南市長賴清德曾說，財劃法就是他心心念念要推動的法案，甚至多次砲打中央，有音有影，歷歷在目。如今，民進黨還要罵，還要酸，還要造謠，誠懇呼籲台南鄉親，要看清楚。

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