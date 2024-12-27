急籌3000萬保釋柯文哲！黃國昌揭來源　重申「絕不會用民眾黨的錢」

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲被關押114天後，北院27日凌晨裁定柯以3000萬元交保，在民眾黨幕僚及黨公職緊急籌措保釋金後正式交保後，柯文哲終於在下午踏進久違的家門。值得一提的是，民眾黨籌到錢後，由黨團總召黃國昌妻子高翔擔任具保人，幫柯辦理交保。對此，黃國昌說，總要派信任的人去做這件重要的事；他強調，這筆錢是由一群好朋友群策群力，且「絕不會用民眾黨的錢」，柯不會允許拿黨的錢幫他辦交保。

▲民眾黨主席柯文哲交保離開。（圖／記者湯興漢攝）



黃國昌下午在立法院受訪時表示，讓柯文哲可以順利交保出來，相信是所有民眾黨支持者、小草及在台灣相信公理正義的人，大家共同的期待。過程中，要感謝非常多朋友，大家群策群力順利地把柯文哲接出來，這才是最重要的事。

針對由妻子高翔擔任具保人，黃國昌說明，因為結束以後，大概已是今天清晨4、5點，總是要找一個自己信任的人去做這件最重要的事。至於交保金的來源，黃國昌回應，有很多好朋友大家群策群力，「我做事情是很有計劃的」。

被問到有沒有幫忙出3000萬元？黃國昌否認，並強調黨沒有出錢，「絕對不會用民眾黨的錢，請大家放心」，他已經公開講過了，柯文哲是一個公私分明的人，也不會允許拿黨的錢去幫他辦交保，相信柯也捨不得這麼多的支持者籌錢，「民眾黨黨公職、很多支持的朋友，謝謝大家群策群力」。

面對媒體持續追問3000萬的來源，黃國昌重申，就是一群朋友，還是一樣這群默默支持在台灣希望打開新的政治力量、拓展第三勢力的好朋友，群策群力。

▲黃國昌太太高翔擔任柯文哲交保的具保人。（圖／記者湯興漢攝）