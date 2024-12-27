快訊／7縣市低溫特報！明晨起急凍跌破10度

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（27日）下午4時31分針對7縣市發布低溫特報，因今強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，明（28日）強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低；明晨起新北市局部地區及下午起至晚間台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣等7縣市，預計影響時間將持續到28日晚上7時。

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低溫特報

影響時間：28日晨至28日晚上

＊黃色燈號：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，明後兩天清晨強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷。周六是水氣逐漸減少的過程，基隆北海岸、大台北及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；周日環境更乾，各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

溫度方面，北部、東北部11~15度，中部12~19度，南部12~21度，東部13~17度，東南部15~18度；澎湖14~16度，金門11~15度，馬祖9~11度。氣象署提醒，清晨輻射冷卻及冷空氣雙重影響，部分區域可能更低，須注意低於10度低溫。

資料來源：氣象署