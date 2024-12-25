　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

已上班12hrs！女子拒「尾牙排練」遭開除　她嘆：主管認為我頂撞

▲王小姐。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江杭州一名王小姐日前工作12小時後，被主管要求留下來排練「尾牙舞蹈表演」。她表示，因當時已經超時下班了，很疲憊，並認為跳舞一事，也沒提前通知，於是就直接回家了，「沒想到，隔天我竟被公司開除了，因為我的行為，被認為是在頂撞上級。」

據《極目新聞》報導，王小姐表示，自己在一美容院當美容師，當天被門市店長留下排練時，已經超過晚上9點了，她拒絕排練後，門市店長立刻向區經理報告此事。

區經理藉此在微信群組提問，「舞蹈練得怎麼樣了？」王小姐表示，「做什麼事情之前，最起碼要合理安排時間，不要臨時通知，這樣折騰下去，人都要倒下生病的。」

▲▼ 女子拒絕尾牙跳舞遭開除。（圖／翻攝自微博）

▲對話紀錄。（圖／翻攝自微博）

門市店長表示，「妳都會啦，挺聰明，向妳學習，我們笨，學得慢，沒事，我們自己練，妳早點休息，妳都會啦，明天晚上再練一樣的段落，哈哈，向妳學習。」王小姐則回應，「話中帶話，就不好了。」

王小姐表示，第二天就被經理叫去談話，對方向她說道，「妳可以留在門市，或調去其他門市，但不管去哪裡，都要服從主管的安排，不准有怨言，不准在群組裡發言，不准有任何意見。」無奈之下，王小姐選擇辭職。

王小姐提出離職後，公司竟發了她的辭退公告，上面列明了3條辭退理由，一，對顧客不負責任，服務顧客一半時，到下班時間就要走；二，尾牙節目排練抱怨，不服從公司安排，在群內頂撞門市主管；三，平日工作態度不符合公司行為規範。

▲王小姐的辭退公告。（圖／翻攝自微博）

▲王小姐的辭退公告。（圖／翻攝自微博）

王小姐傻眼直呼，「我就是普通辭職，為什麼出了這麼一個辭退公告？」目前她決定提告該公司，將一切交由法律處理。

該起事件引起網友熱議，「九點下班還跳個屁舞啊」、「有些人真是作威作福慣了，容不得半點質疑」、「上個班還要跳舞？是月薪9萬起嗎」、「主管不帶腦子的嗎」、「合理的說明情況也被說成頂撞，牛逼啊」、「某些老闆就是認為，合約就是賣身契，簽了合約，就得無條件服從他的一切要求」。

還有人對於尾牙員工還要準備表演一事表示，「自己是社恐，如果要表演節目會讓自己焦慮又失眠」、「實在太煩了，從想、排、演是個全方位的負擔」、「排練需要佔用大量的私人時間，有點為難」、「簡簡單單吃個飯，安排個公平的抽獎，發些紅包，然後讓員工早點回家去陪家人，才是值得開心的尾牙」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
六月早簽好離婚協議書…本來年底宣布　跟李易現況曝
「好想來台灣」日本女高中生模型複刻九份　秒飛到山中老街
Uber Eats併foodpanda競爭疑慮大　公平會禁止
快訊／高速撞死19歲打工妹！假牙總監4萬交保　檢警相驗追死因
勞動局急討性侵案調查報告　麥當勞：昨已送件回覆
千萬勞工注意！　明年9大新制上路
網軍稱「賣台戰犯」　劉靜怡反嗆：提名的賴總統也有叛國之嫌？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

已上班12hrs！女子拒「尾牙排練」遭開除　她嘆：主管認為我頂撞

陸2025全國「兩會」3月4、5日登場　如無特殊不舉行總理記者會

32歲陸籍遊客長野滑雪遇難　窒息原因或與「粉雪」有關

一貫道事件影響宗教交流？　國台辦批：民進黨政治操弄

國台辦：研究赴台旅遊態度明確　陸委會先生們聽不懂？

明年重新進口「日本水產品」？　中國外交部：日方要履行承諾

陸十四五規劃關鍵年　歲末盤點2024經濟運行概況

痛批美支持對台軍事　陸人大外事委：不容挑戰！台灣問題是紅線

閻學通稱沒統一時間表　國台辦：學者個人言論

美通過國防授權法案挺台　國台辦正告民進黨：鋌而走險將自取滅亡

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

19歲女遭BMW撞亡！媽到場淚崩喊「加油」喚不回 #台中

#蹦闆 爆統神賴皮還沒給50萬　怒嗆沒改規則：賭2棟房！

19歲女上班途中遭BMW撞亡　媽到場淚崩喊「加油」喚不回

【看完周杰倫演唱會爆哭】妻要求老公告別式要播《回到過去》XD

撞亡19歲打工妹！BMW男上銬全身癱軟...身分曝光

王瞳突爆料床戲起反應　何豪傑:妳還真敢講XD

【請原地出道】原住民歌手飆唱周杰倫金曲 完美合音聽完起雞皮了

已上班12hrs！女子拒「尾牙排練」遭開除　她嘆：主管認為我頂撞

陸2025全國「兩會」3月4、5日登場　如無特殊不舉行總理記者會

32歲陸籍遊客長野滑雪遇難　窒息原因或與「粉雪」有關

一貫道事件影響宗教交流？　國台辦批：民進黨政治操弄

國台辦：研究赴台旅遊態度明確　陸委會先生們聽不懂？

明年重新進口「日本水產品」？　中國外交部：日方要履行承諾

陸十四五規劃關鍵年　歲末盤點2024經濟運行概況

痛批美支持對台軍事　陸人大外事委：不容挑戰！台灣問題是紅線

閻學通稱沒統一時間表　國台辦：學者個人言論

美通過國防授權法案挺台　國台辦正告民進黨：鋌而走險將自取滅亡

高市警「打詐儀錶板」專網上線　林炎田指「兩句話」最關鍵

中居正廣被爆「密室性侵」電視台女員工！她一說加害者名字…律師拒接

疑黑吃黑！新北男遭噴辣椒水搶2萬　喪屍劫匪衝殯儀館棄車落網

屏東9旬翁跌倒「後腦腫脹」　拒就醫原因曝：掛念臥病妻

高市年終土地標脫率42%創低　最受矚目小港建地意外流標

4鄉鎮市長攜手站台　蔡銘軒推建設三箭、鳥嘴潭人工湖政見

央行未加碼打炒房　理事：不動產貸款集中度逐季下降

台積電赴日設廠10年經濟效益　上修至23兆日圓

泰籍旅客攜20公斤大麻「分頭闖關桃園機場」　4人全栽了

六月早簽好離婚協議書…本來年底宣布　跟「李易彼此放下」現況曝

大陸熱門新聞

爆乳妹被「抓奶肉搏」29秒　竟是搭訕男人被拒就動手

史上最大規模！中國擬發行3兆特別國債

香港國安處通緝鍾劍華等6人　懸賞400萬元

情侶驚見天花板「洞變大」一看嚇呆　兇手竟是變態房東

中國湖南小學無差別衝撞30傷　男子遭判死緩

66歲女肚痛20年沒就醫！醫檢查出事了

榨乾男學生！陸女校長愛叫「爸爸」

陸兄弟在日本「偷3200顆高麗菜」被農民逮

罕見雌雄同體！她擁「2套生殖系統」嫁尪又娶妻

陸留學生Jolin情定80歲全球第三富豪 33歲瀋陽妹子成第六任妻子

上海網紅夜市突喊停！ 商鋪曾月入數十萬...現日賺不到一百

港30歲女星被直擊海南雞店打工 端盤擦桌洗廁所...收入僅維持生計

國台辦：研究赴台旅遊態度明確　陸委會先生們聽不懂？

越來越常「叫到臭車」　滴滴：很多人反映

更多熱門

相關新聞

尾牙強運延續！她被拱合資威力彩　爽中6.3億

尾牙強運延續！她被拱合資威力彩　爽中6.3億

台彩總經理謝志宏今(24)日天表示，今年威力彩最大獎6.3億元，由「強運尾牙女」透過合資方式電腦選號中獎，但因為拿不出證明，多繳約4000萬贈與稅。

尾牙摸彩看過來！　12星座中獎秘方曝

尾牙摸彩看過來！　12星座中獎秘方曝

蔡尚樺狂接15場尾牙「進帳百萬」

蔡尚樺狂接15場尾牙「進帳百萬」

iPhone當尾牙獎品！網「點1物」：員工開心得要命

iPhone當尾牙獎品！網「點1物」：員工開心得要命

屏東縣今年酒駕3死傷　警12/20起全面查緝

屏東縣今年酒駕3死傷　警12/20起全面查緝

關鍵字：

美容師尾牙年會杭州浙江

讀者迴響

熱門新聞

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議簽字前痛哭

六月公開離婚協議：本要跨年夜宣布！2導火線吵到哭

國中女遇淫師逼穿比基尼　噁教練長相曝

網紅奈奈子當富商小三　自組後宮團「4女共侍1夫」泡裸湯

公司大爆發「50人感染1病請假」！她驚喊恐怖

麥當勞性侵案「惡狼長相曝」！身材壯碩

少女遭主管性侵「他投訴美國麥當勞」！總公司回應了

麻疹醫院群聚擴大！再增7名醫護、陪病者染病

爆乳妹被「抓奶肉搏」29秒　竟是搭訕男人被拒就動手

父子目睹「女老師晚上還在教室」　隔天一問結果超驚訝

把握今好天氣！　「全台有雨」最冷時間曝

強冷空氣升級！　恐剩6℃時間曝

麥當勞少女生前遭「二度詐騙」騙走9萬！

辣網美「4女激戰富商影片外洩」！買包就給摸摸

PO大體老師解剖照　白目女院長被日網炎上

更多

最夯影音

更多

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

19歲女遭BMW撞亡！媽到場淚崩喊「加油」喚不回 #台中

#蹦闆 爆統神賴皮還沒給50萬　怒嗆沒改規則：賭2棟房！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面