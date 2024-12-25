已上班12hrs！女子拒「尾牙排練」遭開除　她嘆：主管認為我頂撞

▲王小姐。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江杭州一名王小姐日前工作12小時後，被主管要求留下來排練「尾牙舞蹈表演」。她表示，因當時已經超時下班了，很疲憊，並認為跳舞一事，也沒提前通知，於是就直接回家了，「沒想到，隔天我竟被公司開除了，因為我的行為，被認為是在頂撞上級。」

據《極目新聞》報導，王小姐表示，自己在一美容院當美容師，當天被門市店長留下排練時，已經超過晚上9點了，她拒絕排練後，門市店長立刻向區經理報告此事。

區經理藉此在微信群組提問，「舞蹈練得怎麼樣了？」王小姐表示，「做什麼事情之前，最起碼要合理安排時間，不要臨時通知，這樣折騰下去，人都要倒下生病的。」

▲對話紀錄。（圖／翻攝自微博）

門市店長表示，「妳都會啦，挺聰明，向妳學習，我們笨，學得慢，沒事，我們自己練，妳早點休息，妳都會啦，明天晚上再練一樣的段落，哈哈，向妳學習。」王小姐則回應，「話中帶話，就不好了。」

王小姐表示，第二天就被經理叫去談話，對方向她說道，「妳可以留在門市，或調去其他門市，但不管去哪裡，都要服從主管的安排，不准有怨言，不准在群組裡發言，不准有任何意見。」無奈之下，王小姐選擇辭職。

王小姐提出離職後，公司竟發了她的辭退公告，上面列明了3條辭退理由，一，對顧客不負責任，服務顧客一半時，到下班時間就要走；二，尾牙節目排練抱怨，不服從公司安排，在群內頂撞門市主管；三，平日工作態度不符合公司行為規範。

▲王小姐的辭退公告。（圖／翻攝自微博）

王小姐傻眼直呼，「我就是普通辭職，為什麼出了這麼一個辭退公告？」目前她決定提告該公司，將一切交由法律處理。

該起事件引起網友熱議，「九點下班還跳個屁舞啊」、「有些人真是作威作福慣了，容不得半點質疑」、「上個班還要跳舞？是月薪9萬起嗎」、「主管不帶腦子的嗎」、「合理的說明情況也被說成頂撞，牛逼啊」、「某些老闆就是認為，合約就是賣身契，簽了合約，就得無條件服從他的一切要求」。

還有人對於尾牙員工還要準備表演一事表示，「自己是社恐，如果要表演節目會讓自己焦慮又失眠」、「實在太煩了，從想、排、演是個全方位的負擔」、「排練需要佔用大量的私人時間，有點為難」、「簡簡單單吃個飯，安排個公平的抽獎，發些紅包，然後讓員工早點回家去陪家人，才是值得開心的尾牙」。