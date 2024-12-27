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社會 社會焦點 保障人權

紙條下令「Orange出國」！　柯文哲稱拼錯英文：要寫arrange

本刊曾踢爆柯文哲的貼身帳房許芷瑜，綽號「橘子」，今年8月底接獲柯指令出境赴日。（讀者提供）

圖、文／鏡週刊

本刊10月8日獨家踢爆柯文哲的貼身帳房橘子、許芷瑜是柯文哲的貼身帳房，但卻未被檢廉掌握，8月29日檢廉發動搜索約談後，橘子接獲柯文哲密令出境，當時柯文哲在紙上寫下「晶華->orange出國」被檢廉認定是因京華城案下令橘子出逃，對此，柯文哲表示：「orange是arrange」的意思，是要寫安排不是寫橘子，是自己寫錯字，由於柯的辯詞違背經驗法則也不合理，未被檢察官採信。

台北地檢署起訴書指出，這張紙條上除了下令橘子出境，還有寫到「木可內帳、有無洩露？帳本？自我檢查」等字樣，檢察官認為，柯文哲這行為違背政黨活動的公開、民主及可受監督等法理。

8月30日檢廉到台玻大樓搜索，在三樓主席辦公室搜到一張被撕碎的紙條，拼湊還原後，發現上面寫著：「晶華->orange出國」，檢察官認為這是柯文哲下令橘子出逃的手諭，但柯文哲應訊回答，是自己寫錯字，將arrange（安排）寫成orange（橘子）。

柯文哲應訊表示，檢察官問他，orange是誰，柯文哲答稱，搜索前一週，本來要安排妻子與子女一起出國，暫時躲避國內的紛擾，但自己寫錯，寫成orange，柯文哲還認為，很可能是因為他安排妻及子女出國才被搜索。

本刊10月8日報導，「橘子」根本是民眾黨的「地下主席」！民眾黨假帳及京華城弊案爆發後，知情人士向本刊爆料，柯文哲的真正心腹是綽號「橘子」的貼身祕書許芷瑜，她可以說是柯主席的分身，本刊調查，「橘子」負責柯文哲的秘密行程、現金、私帳及USB行動硬碟及手機管理，柯文哲赴陶朱隱園與沈慶京見面時，許芷瑜也是少數能陪同柯一起出席的人，顯見她的角色在柯營舉足輕重，甚至比已遭收押的柯文哲帳房李文宗還更核心。

本刊踢爆橘子是全案的關鍵及靈魂角色後，檢察官再度針對「晶華->orange出國」紙條訊問柯文哲並提示橘子的出境記錄，遭收押禁見的柯文哲表示，自己有看過《鏡週刊》，可以針對報導內容說明。

柯文哲告訴檢察官：「這個我可以講啦，在我搜索的當天晚上，我的小孩還有陳佩琪要出國，我之前就想說，讓他們出國一陣子也好，可以躲避這些煩人的事」「我本來要寫arrange，但寫的時候就想到許芷瑜已經出國了，多爽啊，都不必面臨這些煩人的事，結果變成是我叫他出國的，還被檢察官懷疑是叫橘子拿錢去給在日本東京帝國大學讀到博士的兒子。」

潛逃遭通緝的柯文哲的貼身帳房橘子許芷瑜，除涉及幫柯文哲收錢及付錢，去年12月與柯文哲出訪新加坡，沈慶京也帶著財務助理黃婕穎飛往新加坡，被懷疑沈柯雙方很可能在新加坡處理與京華城等案賄款，橘子在本刊踢爆後，立即從日本飛抵澳洲，隨即再離境，知情人士指出，橘子可能經萬那杜等地前往其他國家。


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