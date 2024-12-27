　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市26歲女沒上班...老闆和家屬找到租處　驚見與男友陳屍房內

▲▼萬華分局在外牆裝置「大鴿子」，意喻「即刻出動」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市情侶檔陳屍租屋處臥室，現場紙條寫下金融卡密碼。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區萬大路一處民宅，26日晚上8時許，發生有1對情侶在租屋處死亡案件，警消進入屋內後發現2人已經死亡多時，並通知鑑識人員前往現場勘查，據悉，因男友最近心情不佳，可能因此發生憾事。

警方初步調查，26日晚上8時許，在北市萬華區萬大路一處租屋處，發現33歲呂姓男子、26歲吳姓女子，兩人是情侶關係，同居在一起，但是卻被發現，雙雙倒臥在臥室，當場沒有呼吸心跳，且已經明顯死亡。

據了解，當時吳姓女子因為沒有去上班，所以老闆找不到人通知家屬，家屬才到派出所報案協尋，沒想到警方與家屬在26日傍晚跑到2人租屋處，打開門就發現2人已經倒臥在臥室身亡。

警方也通知呂姓男子的家屬一起到場，呂男的家屬表示，很久沒有跟呂聯繫，所以平常也不知道呂在幹嘛，對於發生這樣的事故也不知道原因為何，事後1名朋友到派出所關心情況，該友人與2人交情甚篤。

該名友人透露，吳、呂情侶檔交往2年多，之前有聽男生因為與家人有嫌隙，所以心情不好，導致情緒不穩定的問題，且最近又失業，心情更低落。

據悉，因為2人相當相愛，感情相當好，可能因此才決定生死與共，家屬在2人租屋處的桌上找到一張紙，上面交代金融卡密碼等訊息，後續將由家屬處理喪葬事宜。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／五月天宣布「跨年免費唱」！
快訊／黃國昌妻替柯文哲辦保！　雙手合十現身再對鏡頭比YA
快訊／2000元錢磚畫面曝　沈慶京4000萬交保金到了
未來更糟！　大學碩博班招生28系所沒人讀
快訊／3千萬錢磚清點完畢！　柯文哲預計12：30現身
柯文哲獲交保第一句話曝光　「看守所的東西怎麼辦」
快訊／奧運冠軍樊振東宣布退出世界排名
在北院外聲援柯文哲！他問「都不用上班嗎」　網：都是大場面
1500萬時地不明！他卻點出柯文哲「1變化」：人設破滅的紀錄
強冷空氣正在南下　激冷探7度時間曝
藍白推65歲以上免健保費　醫界炸鍋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／黃國昌妻替柯文哲辦保！　雙手合十現身再對鏡頭比YA

快訊／2000元錢磚畫面曝　沈慶京4000萬交保金到了

新北賓士左轉撞行人！20歲女大生重摔送醫　女駕駛挨罰+吊照1年

台中女「撿皮夾送警局」挨告喊冤　法官曝鐵證打臉

桃園鐵皮屋藏41公斤爆竹煙火...裝傻「不知道」　最高恐罰150萬

快訊／3千萬錢磚清點完畢！　柯文哲預計中午12：30現身

柯文哲獲交保第一句話曝光　「看守所的東西怎麼辦」

北市26歲女沒上班...老闆和家屬找到租處　驚見與男友陳屍房內

惡母虐死嬰「揍成熊貓眼全身骨折」友勸送醫還拒絕　重判10年半

新加坡女友要「共築未來」純情男險成人頭戶　警戳破粉紅騙局

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

黃國昌聽檢察官論告犯罪事實　氣到離席：必須出來呼吸一下

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

#黃國昌 看 #柯文哲 含淚嘆「關4月反應變慢」：還是熟悉的阿北

館長看完起訴書喊「沒挺錯人」　稱柯文哲清廉嗆北檢：錢在哪？

謝娜缺席婚禮…為陳喬恩戴白紗　喊話Alan「多多包容」逼哭她

張啓楷激動喊： #柯文哲 應該有機會出來！

快訊／黃國昌妻替柯文哲辦保！　雙手合十現身再對鏡頭比YA

快訊／2000元錢磚畫面曝　沈慶京4000萬交保金到了

新北賓士左轉撞行人！20歲女大生重摔送醫　女駕駛挨罰+吊照1年

台中女「撿皮夾送警局」挨告喊冤　法官曝鐵證打臉

桃園鐵皮屋藏41公斤爆竹煙火...裝傻「不知道」　最高恐罰150萬

快訊／3千萬錢磚清點完畢！　柯文哲預計中午12：30現身

柯文哲獲交保第一句話曝光　「看守所的東西怎麼辦」

北市26歲女沒上班...老闆和家屬找到租處　驚見與男友陳屍房內

惡母虐死嬰「揍成熊貓眼全身骨折」友勸送醫還拒絕　重判10年半

新加坡女友要「共築未來」純情男險成人頭戶　警戳破粉紅騙局

「身材羞辱」節目風波燒2天！立委「接駱媽媽電話」發聲勸曾國城

五月天宣布「跨年免費唱」！　搶票資訊曝光「還要實名制」

快訊／黃國昌妻替柯文哲辦保！　雙手合十現身再對鏡頭比YA

快訊／2000元錢磚畫面曝　沈慶京4000萬交保金到了

尾牙男員工「突衝上台熊抱」！夏語心尖叫做不了ending 場面超失控

北捷推出「年末限定1服務」　網讚爆：跨年狂歡後需要

新北賓士左轉撞行人！20歲女大生重摔送醫　女駕駛挨罰+吊照1年

台中女「撿皮夾送警局」挨告喊冤　法官曝鐵證打臉

桃園鐵皮屋藏41公斤爆竹煙火...裝傻「不知道」　最高恐罰150萬

新飯店「福容徠旅中壢」試營運！每晚2299起　IKEA親子房明年亮相

捏爆「黑色巨礦」狂噴10秒！　擠粉刺片百萬人喊：太舒壓～

社會熱門新聞

即／柯文哲押114天　3000萬交保

國中女6天沒上學班導找人　意外揭淫父惡行

柯文哲3000萬交保　檢：各位可不相信檢察官，但證據就在眼前

柯律師砲火猛！靈魂3問檢方「柯怎知會搜索？」

柯文哲獲保3000萬　「橘子」成檢方最大敗筆

柯文哲5人均獲交保　理由出爐

即／柯文哲交保要等早上　黃國昌：又不是鄭文燦

法界：柯文哲起訴書充滿檢情緒用詞　足以毀掉阿伯人設

應曉薇喊冤求測謊　檢察官：妳不委屈

馬郁雯回嗆吳怡萱：原來妳是文盲

法官「能出多少保證金」　柯要問陳佩琪

快訊／「柯文哲臉書」776字發文：檢濫權提訊

沈慶京否認行賄柯　律師批政治辦案

快訊／柯文哲3000萬獲保　黃珊珊：阿北回家

更多熱門

相關新聞

環河快自小客翻覆滑行！17秒畫面曝

環河快自小客翻覆滑行！17秒畫面曝

台北市萬華區環河快速道路今（2日）清晨5時24分許傳出嚴重車禍，46歲柯姓男子駕車往南行經西藏路匝道附近時，突失控打滑自撞護欄，當場180度翻車，造成車體嚴重變形、柯男全身骨折，而當時的事發畫面也曝光！

高雄鹽酥雞情侶檔雙屍　男友常揍她

高雄鹽酥雞情侶檔雙屍　男友常揍她

死亡車禍太多被爆「暗示改死因」　萬華分局澄清了

死亡車禍太多被爆「暗示改死因」　萬華分局澄清了

布丁三姊弟逃難式搬家！黑衣人討債　家當都來不及搬

布丁三姊弟逃難式搬家！黑衣人討債　家當都來不及搬

文山、萬華3理由刷新房價天花板

文山、萬華3理由刷新房價天花板

關鍵字：

租屋處情侶檔萬華區

讀者迴響

熱門新聞

即／柯文哲押114天　3000萬交保

耶誕節「全班玩交換禮物」兒默默收下！媽一看超心疼

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

國中女6天沒上學班導找人　意外揭淫父惡行

柯文哲3000萬交保　檢：各位可不相信檢察官，但證據就在眼前

柯律師砲火猛！靈魂3問檢方「柯怎知會搜索？」

柯文哲獲保3000萬　「橘子」成檢方最大敗筆

強烈大陸冷氣團明殺到！跌破10℃時間曝

柯文哲5人均獲交保　理由出爐

哈薩克墜機38死　是俄羅斯飛彈造成

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！

劉亞仁梨泰院豪宅買家是「7歲幼童」

20歲J級女星進軍AV！達人：將統治暗黑界10年

即／柯文哲交保要等早上　黃國昌：又不是鄭文燦

法界：柯文哲起訴書充滿檢情緒用詞　足以毀掉阿伯人設

更多

最夯影音

更多

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

黃國昌聽檢察官論告犯罪事實　氣到離席：必須出來呼吸一下

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面