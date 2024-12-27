北市26歲女沒上班...老闆和家屬找到租處　驚見與男友陳屍房內

▲北市情侶檔陳屍租屋處臥室，現場紙條寫下金融卡密碼。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區萬大路一處民宅，26日晚上8時許，發生有1對情侶在租屋處死亡案件，警消進入屋內後發現2人已經死亡多時，並通知鑑識人員前往現場勘查，據悉，因男友最近心情不佳，可能因此發生憾事。

警方初步調查，26日晚上8時許，在北市萬華區萬大路一處租屋處，發現33歲呂姓男子、26歲吳姓女子，兩人是情侶關係，同居在一起，但是卻被發現，雙雙倒臥在臥室，當場沒有呼吸心跳，且已經明顯死亡。

據了解，當時吳姓女子因為沒有去上班，所以老闆找不到人通知家屬，家屬才到派出所報案協尋，沒想到警方與家屬在26日傍晚跑到2人租屋處，打開門就發現2人已經倒臥在臥室身亡。

警方也通知呂姓男子的家屬一起到場，呂男的家屬表示，很久沒有跟呂聯繫，所以平常也不知道呂在幹嘛，對於發生這樣的事故也不知道原因為何，事後1名朋友到派出所關心情況，該友人與2人交情甚篤。

該名友人透露，吳、呂情侶檔交往2年多，之前有聽男生因為與家人有嫌隙，所以心情不好，導致情緒不穩定的問題，且最近又失業，心情更低落。

據悉，因為2人相當相愛，感情相當好，可能因此才決定生死與共，家屬在2人租屋處的桌上找到一張紙，上面交代金融卡密碼等訊息，後續將由家屬處理喪葬事宜。

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