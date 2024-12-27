民眾黨急籌3000萬元讓柯文哲獲自由　黃國昌：主席家中沒足夠的錢

記者崔至雲／台北報導

京華城案台灣民眾黨主席柯文哲凌晨獲台北地院裁定3000萬元交保。民眾黨總召黃國昌今（27日）表示，他昨天從深夜到清晨到早上都有跟柯文哲妻子陳佩琪保持密切聯繫，「的確主席家中沒有足夠的錢處理」，但請大家不要擔心，民眾黨主要黨公職會努力籌錢，「今天絕對會把主席帶出來」。

▲台灣民眾黨團召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



民眾黨團今上午開記者會，黃國昌表示，對於所有關心柯主席、支持柯主席的朋友們表達深深感謝，全體委員得知柯文哲可以重獲自由消息，一方便對於北檢羅織入罪程序感到沉痛，另一方面也終於放下心中一塊石頭。

對於網路上有支持者發動捐款要「救阿北」，黃國昌表示，深深感受到所有支持者想要一起努力的熱情，也感謝願意幫助柯籌錢的人，但柯主席對於用在「公共事務」上的錢從不會轉做私人使用，柯文哲這條界線畫得很清楚，相信主席內心不希望造成大家負擔，民眾黨主要公職會一起努力籌錢出來，今天接出柯主席，請所有支持者放心。

媒體問到，柯文哲家中的金錢是否足夠繳交保金？黃國昌坦言，這件事雖涉及柯文哲家的隱私，但昨深夜到今早上都有跟陳佩琪保持密切聯繫，柯家中的確沒有足夠的錢處理這件事，但今天絕對會把主席帶出來。

黃國昌最後強調，民眾黨黨主席是柯文哲，全黨上下今天只有一個目標，就是讓主席重獲自由。