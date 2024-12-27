遭抹黑「當小三介入婚姻」　翁曉玲不忍開告了！

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委翁曉玲多次因在立法院的發言與提案，遭到外界議論。今（27日）她透露，自擔任委員以來，常受到不明人士和網路鄉民攻擊，近日更荒唐到說她介入先生的「前婚姻」，但自己和先生結婚30年，從來沒聽說有「前婚」，若有也請指出前元配是誰。她強調，已經依法提告，希望遏止惡意毀謗歪風，捍衛正義與社會價值。

翁曉玲表示，自本人擔任委員以來，常常受到不明人士和網路鄉民威脅攻擊，近日更是荒唐到說她介入自己先生的「前婚姻」，真是荒謬至極！自己和先生結婚30年，從來沒聽說先生有「前婚」，若有，也請指出前元配是誰。

翁曉玲表示，此外，還有污衊祖先、學歷、教師資格等不實和不堪言論， 罄竹難書。對於過往的惡意抹黑，本人選擇寬容以對，但是，此次所捏造內容，已是系統化、組織化散播的犯罪手法，不但對本人及家人名譽嚴重詆毀，這一再為之的惡行，更是對台灣善良人性的最大貶抑。

最後，翁曉玲貼出「案件受理證明」強調，本人選擇不再姑息，對於這些不實言論，已正式向司法警察提出刑事告訴提出刑事毀謗及公然侮辱罪之告訴，希望能遏止惡意毀謗歪風，捍衛正義與社會價值。

▼國民黨立委翁曉玲提告抹黑人士。（圖／翻攝自Facebook／翁曉玲）