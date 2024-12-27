陸47%規模以上企業應用AI、物聯網、雲端運算

▲企業應用數位技術，令產業進一步發展。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家統計局國民經濟綜合統計司負責人王冠華表示，大陸數位經濟蓬勃發展，數位產業化和產業數位化穩步推進，為經濟社會發展注入了新動能，2023年有47%的規模以上企業應用了雲端運算、物聯網、人工智慧（AI）和工業互聯網等數位技術。

大陸第五次全國經濟普查首次增加數位經濟的相關普查內容，在新聞發佈會上，國民經濟綜合統計司負責人王冠華指出，大陸數位產業化取得顯著成效，近五年間，以數位產品製造、服務和應用為代表的數位產品製造業規模穩步擴大，發展質量不斷提升。

根據統計，2023年大陸共有數位經濟核心產業企業法人單位291.6萬個，實現營業收入48.4萬億元，佔全部二三產業企業法人單位營業收入的比重10.9%。

王冠華提到，同時，產業數位化轉型穩步推進，產業數位化即數位經濟的融合產業，反映了數位技術和實體經濟的融合，「近年來，通過應用雲端運算、物聯網、AI和工業互聯網等數位技術，實現產業轉型升級和生產效率提升，正在日益成為大陸數位經濟發展的新亮點。」

數據顯示，2023年，47%的規模以上企業應用了雲端運算、物聯網、AI和工業互聯網等數位技術。分產業看，第二產業中54.1%的規模以上企業應用了數位技術，其中41.6%的規模以上企業應用了雲端運算，40.1%應用了工業互聯網，32.1%應用了物聯網；在第三產業中41.5%的規模以上企業應用了數位技術，其中34.5%應用了雲端運算，22.2%應用了物聯網。