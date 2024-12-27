快訊／柯文哲羈押114天　3000萬交保

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積率、政治獻金兩大案，26日北檢偵結將柯文哲等11人起訴，求刑28年6月。柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗、彭振聲等主要5名被告卷宗已送抵北院，昨晚召開接押庭，5人分為3庭審理，其中柯文哲單獨由江俊彥審判長負責。歷經近5小時審理後，北院今天凌晨3點15分裁定柯文哲3000萬元交保，並限制住居、出境出海。

柯文哲移審接押庭從昨晚7點半開始，期間2度短暫休息各10分鐘，檢方主張柯涉犯貪污重罪、犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串滅證之虞，仍有羈押必要，請求繼續羈押禁見。

辯護律師團主張檢方先射箭再畫靶、拼湊金流入人於罪，檢方指控柯文哲在不詳時間、地點收受沈慶京面交1500萬元現金，但「證據在哪裡？」檢方指柯收朱亞虎用人頭支付210萬政治獻金，是非法給京華城20%容積獎勵的對價，但「檢方說20%容獎價值逾200億元，210萬僅佔萬分之一，跟行賄行情7%到10%不成比例」。

辯護律師團批檢方以柯文哲助理「橘子」許芷瑜出境不歸，做為有共犯在逃、柯有勾串滅證之虞的理由，但「許芷瑜不是京華城案被告」，且偵辦期間是誰在違反偵查不公開、四處洩密渲染案情，「都不是柯文哲與律師做的」，請求合議庭基於公平法院與武器平等原則，准許柯交保。

檢方反駁指出，林洲民（柯文哲台北市長任內的都發局長）證稱柯全程參與京華城案，林明白向柯告知京華城改建案位於商業區、屋齡未達都更年限，不能適用都更獎勵，柯仍執意推動。檢方喊話「各位可以不相信檢察官，但應該相信證據！」

柯文哲回敬檢方「編了故事，對我有利的都不說，找曲解我的證據才放進來」。柯並解釋在押期間曾拒絕被提訊出庭原因，是聽室友說被提訊前1天會先收到傳票，「我怎沒有」，每次都是當天一早被拉出舍房帶走，「我很生氣，就耍脾氣不去了」，後來檢方先給他傳票，「我就乖乖出庭了」。

法官突然問柯文哲「能提供多少保證金或其他方式，可擔保按時出庭」，柯一時沒會意，急著說「我如果跑了，民眾黨就毀了，我不會幹這種事」，經律師團解釋法官的意思，柯答稱「法官怎麼裁定，我就遵守，該怎樣就怎樣」。

▲合議庭於27日凌晨3時15分公布裁定結果，柯文哲以3000萬交保、應曉薇1500萬交保、沈慶京4000萬交保、彭振聲500萬交保，李文宗800萬交保。（圖／記者黃彥傑攝）



立委黃國昌昨晚帶30人進入旁聽，之後他出來後向現場群眾表示，「我可以跟大家說的是，那個阿北，還是大家認識的阿北；那個阿北，還是我們熟悉的阿北，但讓我心疼的是，主席被關押了4個月，我可以聽得出來，他在回應法官問題的時候，跟4個月前、跟我對談的柯文哲，反應真的沒有那麼快了。講出來的話，也沒那麼有力氣了，但我可以跟大家保證，柯文哲被關押4個月後，對於京華城的坦蕩，一分一毫都沒有改變。」

黃國昌痛斥，檢察官用臆測方式在羅織入罪，「檢察官說柯文哲收了1500萬，我剛剛坐在法庭，除了看完起訴書，還想問檢察官有什麼證據？他講不出在什麼地方給錢，他說有一個工作簿的檔案紀錄著1500。我沒有辦法相信，我第一次看到，不見錢的蹤影、沒有金流，用一個檔案說柯文哲收了1500萬。」

▲柯文哲遭起訴，求刑28年6月。（圖／記者林敬旻攝）